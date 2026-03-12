Με νέα της ενημέρωση η ΑΕΚ γνωστοποίησε πως το τεχνικό θέμα με την αγορά εισιτηρίων αποκαταστάθηκε.

Αποκαταστάθηκε το τεχνικό ζήτημα που προέκυψε από νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης (12/3) στην ΑΕΚ, όσον αφορά τη διάθεση των εισιτηρίων.

Συγκεκριμένα, βάσει της αρχικής ενημέρωσης, υπήρξε τραπεζικό τεχνικό πρόβλημα και η αγορά των εισιτηρίων για τις αναμετρήσεις στην Allwyn Arena είχε σταματήσει μέχρι αυτό να διευθετηθεί.

Πλέον, το ζήτημα έχει επιλυθεί, οι συναλλαγές εκτελούνται κανονικά και οι φίλοι της Ένωσης μπορούν πλέον να προβούν στην αγορά των εισιτηρίων που επιθυμούν (και είναι διαθέσιμοι).

Η ενημέρωση:

«Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε η ΠΑΕ ΑΕΚ από τους αρμόδιους, το τραπεζικό τεχνικό πρόβλημα που υπήρχε στις συναλλαγές για την αγορά εισιτηρίων των εντός έδρας αγώνων της ομάδας μας έχει σε μεγάλο βαθμό αποκατασταθεί.

Η διαδικασία πώλησης εισιτηρίων έχει αρχίσει και πάλι. Ευχαριστούμε για την υπομονή και την κατανόησή σας».