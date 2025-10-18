Ο αμυντικός της ΑΕΛ Novibet Θανάσης Παπαγεωργίου μετά το ματς με τον Ολυμπιακό αναφέρθηκε στον αδικοχαμένο φίλο της ομάδας.

Ο Θανάσης Παπαγεωργίου μετά το ματς της ΑΕΛ Novibet με τον Ολυμπιακό δεν μίλησε για το ματς, αλλά για τον Χρίστο, τον φίλο της θεσσαλικής ομάδας που έφυγε από τη ζωή.

Ο αρχηγός της ΑΕΛ Novibet κρατώντας τη φωτογραφία του Χρίστου κι εμφανώς συγκινημένος σχολίασε:

«Ένας φίλος έφυγε.

Θερμά συλλυπητήρια όλη της ΑΕΛ Novibet στην οικογένεια του Χρίστου. Καλή δύναμη στη Δήμητρα και στα δύο του μικρά παιδιά. Τωρα πραγματικά θα πρέπει να σταθούν δίπλα όλοι στην οικογένεια.

Ο Χρίστος ήταν ένα παλικάρι που αγαπούσε την ομάδα μέσα από την καρδιά του. Όλη η προσπάθεια των παικτών αυτή τη σεζόν θα είναι αφιερωμένη στον Χρίστο. Θέλαμε να κάνουμε κάτι κόντρα στον Ολυμπιακό για να του αφιερώσουμε, αλλά δεν τα καταφέραμε.

Ο κόσμος της ΑΕΛ Novibet γνωρίζει πολύ καλά από ποδόσφαιρο. Αναγνωρίζει την προσπάθεια κι αυτό έκανε. Ζητήσαμε συγγνώμη για το ματς με τον Βόλο, γιατί η προσπάθεια δεν ήταν η αναμενόμενη. Σήμερα δώσαμε τα πάντα και ο κόσμος το αναγνώρισε».