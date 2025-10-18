Οι φίλοι και η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet τίμησαν τη μνήμη ενός οπαδού, στο ματς με τον Ολυμπιακό.

Ο Χρίστος, οπαδός της ΑΕΛ Novibet δεν βρίσκεται στη ζωή και τόσο η ΠΑΕ και οι παίκτες με τους οπαδούς τίμησαν τη μνήμη του στο ματς με τον Ολυμπιακό.

Οι φίλοι της θεσσαλικής ομάδας είχαν ένα πανό στο πέταλο, οι παίκτες άφησαν στεφάνι δίπλα στη φωτογραφία του, ενώ υπήρξε και ένα μήνυμα στα μάτριξ του γηπέδου.

