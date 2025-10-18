ΑΕΛ Novibet - Ολυμπιακός: Οι γηπεδούχοι τίμησαν τη μνήμη οπαδού τους
Οι φίλοι και η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet τίμησαν τη μνήμη ενός οπαδού, στο ματς με τον Ολυμπιακό.
Ο Χρίστος, οπαδός της ΑΕΛ Novibet δεν βρίσκεται στη ζωή και τόσο η ΠΑΕ και οι παίκτες με τους οπαδούς τίμησαν τη μνήμη του στο ματς με τον Ολυμπιακό.
Οι φίλοι της θεσσαλικής ομάδας είχαν ένα πανό στο πέταλο, οι παίκτες άφησαν στεφάνι δίπλα στη φωτογραφία του, ενώ υπήρξε και ένα μήνυμα στα μάτριξ του γηπέδου.
Δείτε φωτογραφίες
Δείτε ΕπίσηςΑΕΛ Novibet - Ολυμπιακός: Ο Ελ Καμπί άνοιξε το σκορ με τακουνάκι πριν συμπληρωθεί 1 λεπτό (vid)
@Photo credits: INTIME, eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.