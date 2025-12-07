Μπενίτεθ: « Είμαι απογοητευμένος, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον»

Οι ατάκες του τεχνικού του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς με την ΑΕΛ Novibet.

Ο Ράφα Μπενίτεθ στη συνέντευξη Τύπου δεν έκρυψε την πίκρα του για τη νέα απώλεια βαθμών.

Αναλυτικά όσα είπε ο τεχνικός του Παναθηναϊκού μετά το ματς με την ΑΕΛ Novibet:

Για το αν τα λάθη του Παναθηναϊκού είναι θέμα συγκέντρωσης ή ικανότητας και το πώς θα αλλάξει αυτή η κατάσταση:

«Είναι αλήθεια ότι δεχόμαστε γκολ που θα μπορούσαμε να αποφύγουμε. Ο μόνος τρόπος να το βελτιώσεις αυτό είναι με το να το αναλύσεις, να δουλέψεις σε αυτό, να εξηγήσεις στους παίκτες τι είναι λάθος. Δεν είναι κάτι εύκολο να γίνει, δεν είναι κάτι που θα αλλάξει από την μια μέρα στην άλλη. Αυτός όμως είναι ο τρόπος, πρέπει να συνεχίσουμε την δουλειά, προπόνηση με την προπόνηση. Είναι δύσκολο να το εξηγήσεις… Είμαι κι εγώ πολύ απογοητευμένος, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Είναι δύσκολο να εξηγήσεις πώς κάναμε τόσα πολλά μαζεμένα λάθη στα 2 τελευταία ματς. Πρέπει να συνεχίσουμε, δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε κάποιον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Πρέπει να συνεχίσουμε την σκληρή δουλειά ώστε να είμαστε σίγουροι ότι οι παίκτες θα βελτιωθούν και δεν θα κάνουν τα ίδια λάθη».

Για το αν υπάρχει κάτι που δεν πηγαίνει καλά στην δουλειά του προπονητικού τιμ όσον αφορά τον ψυχολογικό τομέα και την αυτοπεποίθηση των παικτών:

«Αυτό που είχα πει όταν ήρθα είναι ότι η ομάδα δεχόταν γκολ κυρίως στα τελευταία 20 λεπτά, κάτι που είδα ότι οφειλόταν και σε ένα ζήτημα φυσικής κατάστασης, αλλά επηρέαζε και την αυτοπεποίθηση. Θεωρώ πως τα γκολ που έχουμε δεχτεί στους 2 τελευταίους αγώνες δεν έχουν να κάνουν με αυτό, στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης έχουμε βελτιωθεί. Απλώς έχουμε κάνει πολλά ατομικά λάθη που μας στοίχισαν πολύ. Λάθος είναι και το ότι δεν καταφέραμε να τελειώσουμε το παιχνίδι, αφού είχαμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να βάλουμε το 3ο γκολ, και μετά υποπέσαμε σε αυτό το πολύ εύκολο πέναλτι. Με το VAR το οτιδήποτε μπορεί να είναι πέναλτι, το να κρατήσεις τον άλλον ελάχιστα ή χωρίς δύναμη. Και μια άλλη φάση μπορεί να φαίνεται περισσότερο πέναλτι και να μην είναι. Θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε το τι συνέβη, ώστε να μην επαναληφθούν τέτοια λάθη».

Για το ποιος είναι ο ρεαλιστικός στόχος του Παναθηναϊκού για το υπόλοιπο της σεζόν:

«Για εμάς ο στόχος είναι το επόμενο παιχνίδι, όπως το έχω πει πολλές φορές. Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν μπορούμε να επηρεάσουμε εμείς. Εμείς πρέπει να βελτιώσουμε την ομάδα μας για να είμαστε σίγουροι ότι θα έχει περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει τον αγώνα που έρχεται».

Για την εικόνα της ΑΕΛ:

«Ήταν υπό πίεση, η κατάσταση του γηπέδου δεν ήταν καλή για κανέναν. Πάλεψε όσο περισσότερο μπορούσε, με ένα στυλ παιχνιδιού με μεγάλες μπάλες και με δεύτερες μπάλες, για να φέρουν γρήγορα την μπάλα κοντά στην εστία μας. Προσπάθησαν να το καταφέρουν, τελικά έβαλαν ένα 2ο γκολ. Στα τελευταία 25 λεπτά το κυνηγούσαν με αυτόν τον τρόπο και τελικά κατάφεραν να πάρουν αυτό που ήθελαν».