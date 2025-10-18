Αστέρας Τρίπολης: Με Μεντιέτα αλλά χωρίς Σιλά και Τσιντώτα κόντρα στην Κηφισιά
Ο Αστέρας AKTOR ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με την Κηφισιά στην Τρίπολη, στο πρώτο ματς του Κρις Κόουλμαν στον κιτρινομπλέ πάγκο. Ο Ουαλός τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει στους Σιλά και Τσιντώτα, οι οποίοι είναι εκτός με πρόβλημα τραυματισμού.
Από την άλλη ο Ζούνιορ Μεντιέτα ξεπέρασε τις ενοχλήσεις του και επέστρεψε σε αποστολή των Αρκάδων.
Η αποστολή του Αστέρα AKTOR
Παπαδόπουλος, Αγγελίδης, Κακαδιάρης, Ιβάνοφ, Σίπτσιτς, Τριανταφυλλόπουλος, Άλχο, Καστάνιο, Πομόνης, Φερνάντεθ, Γιαμπλόνσκι, Έντερ, Τσίκο, Αλάγκμπε, Μπαρτόλο, Μεντιέτα, Γκιοακίνι, Εμμανοτηλίδης, Καλτσάς, Κετού, Μακέντα, Χαραλαμπόγλου
