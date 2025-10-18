Αστέρας Τρίπολης: Με Μεντιέτα αλλά χωρίς Σιλά και Τσιντώτα κόντρα στην Κηφισιά

Βασίλης Μπαλατσός
Η αποστολή του Αστέρα Τρίπολης για τον εντός έδρας αγώνα της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, κόντρα στην Κηφισιά (19/10, 16:00).

Ο Αστέρας AKTOR ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με την Κηφισιά στην Τρίπολη, στο πρώτο ματς του Κρις Κόουλμαν στον κιτρινομπλέ πάγκο. Ο Ουαλός τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει στους Σιλά και Τσιντώτα, οι οποίοι είναι εκτός με πρόβλημα τραυματισμού.

Από την άλλη ο Ζούνιορ Μεντιέτα ξεπέρασε τις ενοχλήσεις του και επέστρεψε σε αποστολή των Αρκάδων.

Η αποστολή του Αστέρα AKTOR

Παπαδόπουλος, Αγγελίδης, Κακαδιάρης, Ιβάνοφ, Σίπτσιτς, Τριανταφυλλόπουλος, Άλχο, Καστάνιο, Πομόνης, Φερνάντεθ, Γιαμπλόνσκι, Έντερ, Τσίκο, Αλάγκμπε, Μπαρτόλο, Μεντιέτα, Γκιοακίνι, Εμμανοτηλίδης, Καλτσάς, Κετού, Μακέντα, Χαραλαμπόγλου

Αστερας Τρίπολης
     

