Αστέρας Τρίπολης: Δωρεάν είσοδος για τις γυναίκες στον αγώνα με την Κηφισιά
Ο Αστέρας AKTOR τιμάει την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού, η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 25 Οκτωβρίου. Σε αυτό το πλαίσιο οι Αρκάδες ανακοίνωσαν πως όλες οι γυναίκες δικαιούνται ελεύθερη είσοδο στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» για τον ερχόμενο αγώνα με την Κηφισιά (19/10,16:00).
H ενημέρωση του Αστέρα AKTOR
«Ο ASTERAS AKTOR, τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού στις 25 Οκτωβρίου, προσφέρει δωρεάν είσοδο στις γυναίκες στον αγώνα με αντίπαλο την Κηφισιά, την Κυριακή 19 Οκτωβρίου στις 16:00 στο "Θεόδωρος Κολοκοτρώνης".
Η είσοδος στο γήπεδο για τις γυναίκες θα πραγματοποιείται από την Θύρα 1 του γηπέδου "Θεόδωρος Κολοκοτρώνης" με κωδικό εισιτηρίου τον οποίο θα ενεργοποιούν στην εφαρμογή Gov.gr Wallet και τον οποίο θα μπορούν να παραλάβουν ως εξής:
- Στο Starstore από την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 18 Οκτωβρίου κατά τις ώρες καταστημάτων.
- Στα εκδοτήρια του γηπέδου την Κυριακή από τις 13:00.
Εισιτήρια για τους φιλάθλους του ASTERAS AKTOR για τον αγώνα με την Κηφισιά θα διατίθενται αντίστοιχα:
- Στο Starstore από την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 18 Οκτωβρίου κατά τις ώρες καταστημάτων.
- Στα εκδοτήρια του γηπέδου την Κυριακή από τις 13:00.
Ώρα έναρξης αγώνα: 16:00
Ώρα ανοίγματος θυρών: 14:00».
