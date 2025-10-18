Παιχνίδι και ευκαιριών ήταν για ορισμένους παίκτες της ομάδας του Ολυμπιακού εκείνο με την ΑΕΛ Novibet εκτός έδρας το απόγευμα του Σαββάτου. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να αφήσουμε πίσω μας τα παιχνίδια των Εθνικών ομάδων και να επανέλθουμε στην ποδοσφαιρική πραγματικότητα της Stoiximan Super League 1. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε να κάνουμε με τον Ολυμπιακό που είχε για τον αγώνα με την ΑΕΛ Novibet το πρέπει του αποτελέσματος. Ένα αποτέλεσμα που ήρθε και που θα μπορούσε να είχε πιο μεγάλες διαστάσεις από αυτό το 0-2.

Ο Ολυμπιακός συνολικά σούπερ ματς δεν έχει κάνει αλλά ήταν αισθητά ανώτερος της αντιπάλου του και έχει μεγάλη σημασία - και από πρακτικής και βαθμολογικής πλευράς και από μεριάς ψυχολογίας - η επιστροφή των Πειραιωτών στις νίκες μετά τις 2 διαδοχικές ήττες με Άρσεναλ και ΠΑΟΚ πριν τη διακοπή που ακολούθησε.

Η αναμέτρηση αυτή είχε 2 κεντρικά πρόσωπα. Το ένα είναι ο πολυσκόρερ του Ολυμπιακού, Αγιούμπ Ελ Καμπί. Ο Μαροκινός που συνεχίζει τη δουλειά του, σκοράρωντας. Είχε τη δυνατότητα να βάλει και άλλα γκολ χάνοντας ευκαιρίες αλλά ήταν και παραμένει ο Ελ Καμπί. Ένας τοπ επιθετικός. Σε επίπεδο Stoiximan Super League 1 ο Ελ Καμπί έχει φέτος 5 γκολ μετά από 24 τελικές σε 7 αγώνες.

Η 2η περίπτωση είναι ο Γιάρεμτσουκ. Η επιστροφή του Ουκρανού μετά από ένα διάστημα 2.5 μηνών ήταν το καλύτερο δυνατό νέο για τον ίδιο αλλά και για την ομάδα του. Θα δώσει ξανά σπουδαίες λύσεις και φυσικά αυτό ήταν ένα πρώτο βήμα.

Ο Μάνσα και οι ευκαιρίες σε άλλους παίκτες που πρέπει να τις αξιοποιούν

Είχαμε ξανασταθεί στο ότι ο Γκουστάβο Μάνσα είναι ένας παίκτης σε πολύ καλή ηλικία, ανερχόμενος και με σταθερή παρουσία αλλά και καλά αγωνιστικά δείγματα. Στην πρώτη του εμφάνιση με τον Ολυμπιακό ως βασικός στο Πρωτάθλημα ήταν εκ νέου ιδιαίτερα σοβαρός και προσπάθησε πολύ.

Οι δηλώσεις του κόουτς Μεντιλίμπαρ από την μία ήταν σαν... καμπανάκι ως το πρώτο μέρος από την άλλη όμως ανέδειξαν πόσο του άρεσε ο Μάνσα: «Η πρώτη του εμφάνιση στο πρωτάθλημα (εννοεί πως ήταν η πρώτη του εμφάνιση), γιατί έχει ξαναπαίξει και στο Κύπελλο. Ήταν ένα πράγματα που θα μπορούσαν να σώσουν τη σημερινή μας εικόνα. Ήταν πολύ καλός, στάθηκε πολύ καλά δίπλα στον Ρέτσο, ήταν αποτελεσματικός στην άμυνα, κίνησε καλά τη μπάλα και ήταν από τα λίγα πράγματα που μου άρεσαν σήμερα».

Από την άλλη είναι και άλλοι παίκτες που τους δίνει ευκαιρίες ο Βάσκος. Όπως πχ οι Γιαζίτζι και Καμπελά. Παίκτες από τους οποίους περιμένει σαφώς πολλά περισσότερα ο Ισπανός. Ποδοσφαιριστές που πρέπει να αρπάζουν κάθε ευκαιρία που τους δίνεται.

Όσο για τη Μπαρτσελόνα; Όσες απουσίες και να έχει παραμένει ένα πολύ σοβαρό αγωνιστικό μέγεθος. Και επειδή γίνεται πολύς λόγος για τις απουσίες της Μπαρτσελόνα θα πρέπει γενικότερα να γίνει σαφές αυτό δεν έχει καμία σημασία. Ο αγώνας αυτός θα είναι υπερβολικά δύσκολος έτσι κι αλλιώς, ό,τι και να γίνει και όποιοι και αν δεν παίζουν και φυσικά όποιοι και εάν παίξουν. Θα έχουμε όμως χρόνο για την προσέγγιση του επερχόμενου αγώνα στη Βαρκελώνη για τη League stage του Champions League.