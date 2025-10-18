Μεντιλίμπαρ: «Αν παίξουμε με την Μπαρτσελόνα όπως στο πρώτο μέρος, θα μας βάλουν οκτώ γκολ»

Μόνο με τον Μάνσα φαίνεται ότι έμεινε ικανοποιημένος ο Μεντιλίμπαρ, ο οποίος δεν δίστασε να πει πως αν η ομάδα του παίξει όπως στο πρώτο μέρος με την ΑΕΛ Novibet, κόντρα στη Μπαρτσελόνα, τότε θα δεχτεί 8 γκολ!

Για ακόμα μια φορά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έκρυψε την δυσαρέσκειά του για την εικόνα της ομάδας του. Μπορεί ο Ολυμπιακός να επικράτησε με 2-0 της ΑΕΛ Novibet, αλλά ο Βάσκος κόουτς δεν είδε όσα θα ήθελε από τους παίκτες του, με τον Μάνσα να είναι από τα λίγα πράγματα που του άρεσαν.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, δήλωσε στην Cosmote μετά τη νίκη επί της ΑΕΛ Novibet:

«Σήμερα το πρώτο ημίχρονο ήταν πραγματικά πάρα πολύ παράξενο. Καταφέραμε να βάλουμε δύο γκολ, είχαμε ευκαιρίες για να βάλουμε κι άλλα, ωστόσο, αν δούμε την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου νομίζω πως ο αντίπαλος ήταν καλύτερος από εμάς».

Για τον Γκουστάβο Μάνσα, σχολίασε:

«Η πρώτη του εμφάνιση στο πρωτάθλημα, γιατί έχει ξαναπαίξει και στο Κύπελλο. Ήταν ένα πράγματα που θα μπορούσαν να σώσουν τη σημερινή μας εικόνα. Ήταν πολύ καλός, στάθηκε πολύ καλά δίπλα στον Ρέτσο, ήταν αποτελεσματικός στην άμυνα, κίνησε καλά τη μπάλα και ήταν από τα λίγα πράγματα που μου άρεσαν σήμερα».

Για το επίπεδο ετοιμότητας ενόψει Μπαρτσελόνα:

«Δεν γνωρίζω, αν παίξουμε όπως παίξαμε σήμερα στο πρώτο ημίχρονο θα μας βάλουν 8 γκολ!»