Στρακόσα: «Τα τελευταία παιχνίδια μάς έχουν δώσει αρκετά μαθήματα»

Ο γκολκίπερ της ΑΕΚ, Θωμάς Στρακόσα ενόψει της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ υπογράμμισε ότι οι κιτρινόμαυροι θα πρέπει να μπαίνουν στα ματς από το ξεκίνημα με συγκέντρωση και καθαρό μυαλό.

Στην Cosmote TV μίλησε ενόψει της κυριακάτικης αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ στην OPAP Arena ο Θωμάς Στρακόσα. Ο γκολκίπερ της ΑΕΚ μεταξύ άλλων ανέφερε πως τα τελευταία παιχνίδια με Τσέλιε και Κηφισιά έδωσαν αρκετά μαθήματα σε αυτόν και στους συμπαίκτες του, με τον Στρακόσα να επισημαίνει πως οι κιτρινόμαυροι θα πρέπει να μπαίνουν πολύ πιο συγκεντρωμένοι από το ξεκίνημα των παιχνιδιών.

Αναλυτικά όσα είπε ο Στρακόσα στην Cosmote TV ενόψει του ΑΕΚ-ΠΑΟΚ

Για τη νίκη της Αλβανίας επί της Σερβίας και το αν η προσωπική του απόδοση του δίνει ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση:

«Δόξα τον Θεό, είναι μια πολύ σημαντική νίκη για την εθνική μας. Σε προσωπικό επίπεδο, δεν θα το έλεγα, γιατί ήταν σημαντικό για εμάς ως χώρα στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, γιατί κάναμε ένα βήμα για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Οπότε, μου δίνει αυτοπεποίθηση κι επιστρέφω χαρούμενος στην ομάδα και αυτό είναι το πιο σημαντικό».

Για το μάθημα που τους έδωσε το παιχνίδι απέναντι στην Κηφισιά:

«Γενικά τα τελευταία παιχνίδια μας έχουν δώσει αρκετά μαθήματα. Ένα από αυτά είναι ότι πρέπει να μπαίνουμε απόλυτα συγκεντρωμένοι από το πρώτο λεπτό γιατί έχουμε δείξει ότι δίνουμε αρκετά λεπτά στις άλλες ομάδες να είναι κυρίαρχες στον αγώνα. Και μας κάνουν αρκετές φάσεις, που δεν θα έπρεπε, για το μέγεθός μας. Οπότε, πρέπει να μπαίνουμε πιο καλά προετοιμασμένοι, πιο συγκεντρωμένοι, να ξεκινάμε από το πρώτο λεπτό και όχι από το 45’ και μετά».

Για το παιχνίδι απέναντι στον ΠΑΟΚ:

«Σίγουρα θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι γιατί κι εκείνοι διαθέτουν μια πολύ καλή ομάδα. Έχουν αποδείξει ότι στα δύσκολα ματς έχουν αντεπεξέλθει πολύ καλά. Για εμάς είναι το πρώτο ντέρμπι, θέλω πολύ κι εγώ να δω πως θα τα πάμε και πως θα αποδείξουμε ότι είμαστε μεγάλη ομάδα και μέσα στο γήπεδο. Οπότε είμαι αρκετά ανυπόμονος για την Κυριακή».

Για το αν η συγκέντρωση θα παίξει τον κυρίαρχο ρόλο:

«Πιστεύω η συγκέντρωση και το καθαρό μυαλό. Πρέπει να έχουμε και τα δύο μαζί ώστε να αποδείξουμε ποιοι πραγματικά είμαστε και να μην μένουμε στο τι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει καλύτερα».