ΑΕΛ Novibet - Ολυμπιακός: Χέρι - πέναλτι από τον Κοβάσεβιτς και γκολ για το 0-2 ο Ελ Καμπί
Λίγο πριν κλείσει το πρώτο 45λεπτο ο Ολυμπιακός έκανε απέναντι στην ΑΕΛ Novibet 2 τα τέρματά του με τον Αγιούμπ Ελ Καμπί από τα 11 βήματα.
Στο 45ο λεπτό έπειτα από χέρι - πέναλτι του Κοβάσεβιτς ο Ελ Καμπί με πολύ ωραίο χτύπημα πέναλτι έκανε το 0-2 για τον Ολυμπιακό. Η φάση ξεκίνησε με τη μπάλα να μένει στην περιοχή και την προσπάθεια του Μάνσα να βρίσκει το χέρι του παίκτη της ΑΕΛ Novibet. Ο Τσακαλίδης πήγε να δει ο ίδιος τη φάση και στη συνέχεια αποφάσισε για το πέναλτι που έφερε το 2ο γκολ των Πειραιωτών αλλά και του Ελ Καμπί στο ματς.
@Photo credits: eurokinissi, ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
