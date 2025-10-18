Λίγο πριν κλείσει το πρώτο 45λεπτο ο Ολυμπιακός έκανε απέναντι στην ΑΕΛ Novibet 2 τα τέρματά του με τον Αγιούμπ Ελ Καμπί από τα 11 βήματα.

Στο 45ο λεπτό έπειτα από χέρι - πέναλτι του Κοβάσεβιτς ο Ελ Καμπί με πολύ ωραίο χτύπημα πέναλτι έκανε το 0-2 για τον Ολυμπιακό . Η φάση ξεκίνησε με τη μπάλα να μένει στην περιοχή και την προσπάθεια του Μάνσα να βρίσκει το χέρι του παίκτη της ΑΕΛ Novibet. Ο Τσακαλίδης πήγε να δει ο ίδιος τη φάση και στη συνέχεια αποφάσισε για το πέναλτι που έφερε το 2ο γκολ των Πειραιωτών αλλά και του Ελ Καμπί στο ματς.