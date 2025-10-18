Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta για το παιχνίδι του Ολυμπιακού στη Λάρισα

Δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία ότι ο αγώνας στη Λάρισα μπορεί να αποτελέσει μεγάλη παγίδα για τον Ολυμπιακό. Οι συνθήκες για κάτι τέτοιο, άλλωστε, είναι…ιδανικές.

Προερχόμαστε από διακοπή του πρωταθλήματος, με 10 παίκτες του Ολυμπιακού στις Εθνικές ομάδες και τους υπόλοιπους με τέσσερις ημέρες ρεπό (να θυμηθούμε τα περσινά 0-0 με τον Παναιτωλικό και 2-2 με τον Λεβαδειακό και δη μέσα στο Καραϊσκάκη, τέτοιο καιρό μετά από διακοπή).

Ακολουθεί μόλις τρεις ημέρες μετά μεγάλο ευρωπαϊκό παιχνίδι, πιο μεγάλο δεν γίνεται, απέναντι σε ολόκληρη Μπαρτσελόνα μέσα στη Βαρκελώνη (να θυμηθούμε ότι πριν από τρεις εβδομάδες ο Ολυμπιακός παραμονές του αγώνα του με την Άρσεναλ για το Τσάμπιονς Λιγκ ισοφαρίστηκε δύο φορές από τον Λεβαδειακό, τον οποίο εν τέλει κέρδισε οριακά).

Η ΑΕΛ πριν λίγες ημέρες άλλαξε προπονητή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και παρά το μέτριο ξεκίνημα της στη σεζόν κόντρα στους μεγάλους είναι πολύ σκληρό καρύδι (να θυμηθούμε ότι στην Τούμπα έχασε οριακά 0-1 από τον ΠΑΟΚ και μέσα στη Λάρισα υποχρέωσε σε ισοπαλία 1-1 την ΑΕΚ).

Ο Ολυμπιακός σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν κάνει ντέρμπι σχεδόν όλα τα παιχνίδια του με τις μικρές και μικρομεσαίες ομάδες (να θυμηθούμε πέραν του 3-2 με τον Λεβαδειακό, τις νίκες επί του Αστέρα με γκολ μετά το 93’ και επί του Βόλου με γκολ μετά το 77΄). Έχει δε…παράδοση να γκελάρει κόντρα σε νεοφώτιστες ομάδες, όπως κατέγραψα από χθες.

Κι επειδή εγώ τα πιστεύω αυτά τα πράγματα, την τελευταία φορά που η ΑΕΛ είχε ανέβει πίσω στην Α΄ Εθνική, το 2017, είχε υποδεχθεί, όπως και τώρα, στις αρχές της σεζόν (5η αγωνιστική ήταν) τον Ολυμπιακό και τον είχε κερδίσει με 1-0 με ένα γκολ του Γκόλια μετά το 90ο λεπτό. Διαιτητής ήταν και τότε Θεσσαλονικιός, ο Παπαδόπουλος, όπως είναι τώρα ο Τσακαλίδης, από τη Χαλκιδική…Και τότε ακολουθούσε ευρωπαϊκό παιχνίδι για τον Ολυμπιακό (με τον ΑΠΟΕΛ για το Γιουρόπα Λιγκ)…Και τότε προπονητής της ΑΕΛ ήταν πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, ο Άγγελος Αναστασιάδης, όπως είναι τώρα ο Μαλεζάς!…

Με όλα αυτά, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός το απόγευμα στη Λάρισα αν είναι να πάρει το τρίποντο. Θέλω να πιστεύω ότι θα παίξει μεγάλο ρόλο η επιθυμία αντίδρασης μετά την ήττα στην Τούμπα, που τον έριξε από την κορυφή για πρώτη φορά μετά από 11 μήνες. Αλλά και η παρουσία των οπαδών του Ολυμπιακού στην εξέδρα.

Ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ μέχρι στιγμής όταν έκανε δύο συνεχόμενες ήττες, μπόρεσε και σήκωσε κεφάλι. Μετά από εκείνες εντός έδρας από τη Μακάμπι (1-4) και τον Παναθηναϊκό (1-3) έριξε έξι στη ρεβάνς στη Μακάμπι…Μετά από εκείνες εκτός έδρας από τον Άρη (1-2) και τη Λιόν (0-2) κέρδισε 2-0 τον Ατρόμητο στο Καραϊσκάκη…Και μετά από εκείνες τις επίσης εκτός έδρας από την ΑΕΚ (0-2 Κύπελλο) και ΠΑΟΚ (1-2 πρωτάθλημα), κέρδισε 1-0 την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη…

Παρεμπιπτόντως, έχει πλάκα αυτό το «χωρίς εφτά παίκτες η Λάρισα με τον Ολυμπιακό». Ξέρετε, οι τέσσερις από αυτούς έχουν μηδενικό η, σχεδόν μηδενικό χρόνο συμμετοχής. Τρεις απόντες έχει η ΑΕΛ, τους δύο τιμωρημένους και τον σοβαρά τραυματία στόπερ Παντελάκη.

Άσχετο: Υπάρχουν ρεπορτάζ αυτές τις ημέρες στην Αργεντινή περί ενδιαφέροντος του Ολυμπιακού για τον Τάτα Μαρτίνες, 21χρονο αμυντικό μέσο του Βόλου, δανεικό από την Ιντεπεντιέντε. Ο παίκτης έχει πάει καλά σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν, αλλά ας έχουμε γενικά υπόψιν μας ότι ο Ολυμπιακός έχει σοβαρό θέμα με τους ξένους του. Έχει ήδη έξι, ενώ έχουν δικαίωμα να παίζουν πέντε, με συνέπεια να πρέπει να αφήνει πάντα έναν εκτός αποστολής ο Μεντιλίμπαρ.

Για τον Μπρούνο, με τον ελάχιστο χρόνο συμμετοχής φέτος στον Ολυμπιακό, είναι σημαντικό που παίρνει παιχνίδια με την ομάδα της Νιγηρίας. Έχει ήδη μέσα στο φθινόπωρο δύο 90λεπτα, ένα 45λεπτο και ένα 20λεπτο σε τέσσερα συνολικά παιχνίδια της Εθνικής του.

Δεν μένει, έτσι, τελείως «παγωμένος» ο Αφρικάνος αριστερός μπακ, που έχοντας κάνει τόσο καλή προετοιμασία μας προϊδέαζε σε ανταγωνισμό με τον Ορτέγκα για τη μία θέση στο άκρο της «ερυθρόλευκης» άμυνας, ωστόσο μέχρι τώρα η κούρσα είναι για ένα άλογο, τον Αργεντίνο, ο οποίος παίζει όλα τα παιχνίδια πρωταθλήματος και Τσάμπιονς Λιγκ και δη 90λεπτα.

