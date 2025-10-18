Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: ΑΕΛ Novibet - Ολυμπιακός, Μπαρτσελόνα, Klassiker και Ρόμα - Ίντερ
Η δράση των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων επιστρέφει για τα καλά σήμερα (15/10), με ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις σε Ελλάδα αλλά και τις κορυφαίες λίγκες.
Στη Stoiximan Superleague, στις 17:00 ο πρωταθλητής Ολυμπιακός δοκιμάζεται στον Θεσσαλικό κάμπο, φιλοξενούμενος από την ΑΕΛ Novibet, λίγες ημέρες πριν τη «μάχη» με την Μπαρτσελόνα. Ο αγώνας θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 1.
Ακολουθεί στις 19:30 η αναμέτρηση του Ατρομήτου με τον Λεβαδειακό στο Περιστέρι (Novasports Prime), ενώ μισή ώρα μετά (20:00), ο Παναιτωλικός υποδέχεται τον ΟΦΗ (Cosmote Sport 2).
Στο μπάσκετ, η 3η αγωνιστική της Stoiximan GBL κάνει τζάμπολ με τρία ενδιαφέροντα ματς. Στις 16:00, η ΑΕΚ φιλοξενεί την Καρδίτσα (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ), μια ώρα αργότερα (17:00) ο Ηρακλής παίζει με την Μύκονο Betsson (ΕΡΤ ΣΠΟΡΤΣ 1, το Μαρούσι με τον Άρη (19:00, ΕΡΤ ΣΠΟΡΤΣ 3), ενώ το πρόγραμμα κλείνει στις 19:30, όπου ο Προμηθέας περιμένει στην Πάτρα τον ΠΑΟΚ (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ).
Τώρα, όσον αφορά τα ξένα πρωταθλήματα, η 8η αγωνιστική της Premier League περιλαμβάνει συναρπαστικά παιχνίδια, αρχής γενομένης από το μεσημέρι (14:30) και το Νότιγχαμ Φόρεστ - Τσέλσι (Novasports Premier League). Στις 17:00 έχουμε παράλληλα 5 αναμετρήσεις, από τις οποίες φυσικά το ενδιαφέρον στρέφεται στο Μπράιτον - Νιουκάστλ λόγω Τζίμα - Κωστούλα, αλλά και στη μάχη της Μάντσεστερ Σίτι με την Έβερτον (Novasports Premier League). Τέλος, στις 19:30 η πρωτοπόρος Άρσεναλ έχει τοπικό ντέρμπι στην έδρα της Φούλαμ.
Από τις υπόλοιπες λίγκες, ξεχωρίζει το Klassiker της Bundesliga, με την Μπάγερν Μονάχου να υποδέχεται την Μπορούσια Ντόρτμουντ (19:30, Novasports 3), το ντέρμπι της Serie A ανάμεσα στη Ρόμα του Κώστα Τσιμίκα και την Ίντερ (21:45, Cosmote Sport 3) και φυσικά ο αγώνας της Μπαρτσελόνα (προσεχής αντίπαλος του Ολυμπιακού) με την Τζιρόνα (17:15, Novasports 1).
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Ηρακλής - ΠΑΟΚ Β' (14:00, Action24)
- Νότιγχαμ Φόρεστ - Τσέλσι (14:30, Novasports Premier League)
- ΑΕΚ - Καρδίτσα (16:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)
- Ηρακλής - Μύκονος Betsson (17:00, ΕΡΤ ΣΠΟΡΤΣ 1)
- ΑΕΛ Novibet - Ολυμπιακός (17:00, Cosmote Sport 1)
- Μπράιτον - Νιουκάστλ (17:00, Novasports 2)
- Μάντσεστερ Σίτι - Έβερτον (17:00, Novasports Premier League)
- Μπαρτσελόνα - Τζιρόνα (17:15, Novasports 1)
- Μαρούσι - Άρης (19:00, ΕΡΤ ΣΠΟΡΤΣ 3)
- Προμηθέας - ΠΑΟΚ (19:30, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡΤΣ)
- Ατρόμητος - Λεβαδειακός (19:30, Novasports Prime)
- Μπάγερν Μονάχου - Ντόρτμουντ (19:30, Novasports 3)
- Φούλαμ - Άρσεναλ (19:30, Novasports Premier League)
- Παναιτωλικός - ΟΦΗ (20:00, Cosmote Sport 2)
- Ρόμα - Ίντερ (21:45, Cosmote Sport 3)
