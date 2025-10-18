Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις αναμετρήσεις της Super League, της Premier League και των υπόλοιπων κορυφαίων πρωταθλημάτων.

Η δράση των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων επιστρέφει για τα καλά σήμερα (15/10), με ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις σε Ελλάδα αλλά και τις κορυφαίες λίγκες.

Στη Stoiximan Superleague, στις 17:00 ο πρωταθλητής Ολυμπιακός δοκιμάζεται στον Θεσσαλικό κάμπο, φιλοξενούμενος από την ΑΕΛ Novibet, λίγες ημέρες πριν τη «μάχη» με την Μπαρτσελόνα. Ο αγώνας θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 1.

Ακολουθεί στις 19:30 η αναμέτρηση του Ατρομήτου με τον Λεβαδειακό στο Περιστέρι (Novasports Prime), ενώ μισή ώρα μετά (20:00), ο Παναιτωλικός υποδέχεται τον ΟΦΗ (Cosmote Sport 2).

Στο μπάσκετ, η 3η αγωνιστική της Stoiximan GBL κάνει τζάμπολ με τρία ενδιαφέροντα ματς. Στις 16:00, η ΑΕΚ φιλοξενεί την Καρδίτσα (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ), μια ώρα αργότερα (17:00) ο Ηρακλής παίζει με την Μύκονο Betsson (ΕΡΤ ΣΠΟΡΤΣ 1, το Μαρούσι με τον Άρη (19:00, ΕΡΤ ΣΠΟΡΤΣ 3), ενώ το πρόγραμμα κλείνει στις 19:30, όπου ο Προμηθέας περιμένει στην Πάτρα τον ΠΑΟΚ (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ).

Τώρα, όσον αφορά τα ξένα πρωταθλήματα, η 8η αγωνιστική της Premier League περιλαμβάνει συναρπαστικά παιχνίδια, αρχής γενομένης από το μεσημέρι (14:30) και το Νότιγχαμ Φόρεστ - Τσέλσι (Novasports Premier League). Στις 17:00 έχουμε παράλληλα 5 αναμετρήσεις, από τις οποίες φυσικά το ενδιαφέρον στρέφεται στο Μπράιτον - Νιουκάστλ λόγω Τζίμα - Κωστούλα, αλλά και στη μάχη της Μάντσεστερ Σίτι με την Έβερτον (Novasports Premier League). Τέλος, στις 19:30 η πρωτοπόρος Άρσεναλ έχει τοπικό ντέρμπι στην έδρα της Φούλαμ.

Από τις υπόλοιπες λίγκες, ξεχωρίζει το Klassiker της Bundesliga, με την Μπάγερν Μονάχου να υποδέχεται την Μπορούσια Ντόρτμουντ (19:30, Novasports 3), το ντέρμπι της Serie A ανάμεσα στη Ρόμα του Κώστα Τσιμίκα και την Ίντερ (21:45, Cosmote Sport 3) και φυσικά ο αγώνας της Μπαρτσελόνα (προσεχής αντίπαλος του Ολυμπιακού) με την Τζιρόνα (17:15, Novasports 1).

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας