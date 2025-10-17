Ατρόμητος: Χωρίς Παλμεζάνο και Τζοβάρα κόντρα στο Λεβαδειακό
Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Ατρομήτου για την αναμέτρηση με το Λεβαδειακό στο Περιστέρι. Ο Λεωνίδας Βόκολος δεν μπορεί να υπολογίζει στον Παλμεζάνο, ο οποίος ταλαιπωρείται από τράβηγμα στον δικέφαλο, ενώ εκτός έμεινε και ο Τζοβάρα, καθώς υπέστη διάστρεμμα και αναμένεται να επιστρέψει στον αγώνα με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο (25/10, 20:00).
Από εκεί και πέρα εκτός παραμένουν οι γνωστοί απόντες Τσιλούλης και Κίνι. Ο πολύπειρος Ισπανός μπακ βρίσκεται σε διαδικασία επιστροφής μετά τον τραυματισμό του και θα κάνει προσπάθεια να επιστρέψει κόντρα στο ματς του Ηρακλείου.
Η αποστολή του Ατρομήτου
Κοσέλεφ, Χουτεσιώτης, Αθανασίου, Μουντές, Σταυρακόπουλος, Τσακμάκης, Μανσούρ, Ούρονεν, Παπαδόπουλος, Μουτουσάμι, Αμπαρτζίδης, Τσιγγάρας, Μίχορλ, Καραμάνης, Παλιούρας, Αϊτόρ, Μπάτος, Γιουμπιτάνα, Μπάκου, Οζέγκοβιτς, Τσαντίλας, Φαν Βέερτ.
