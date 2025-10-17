Η αποστολή του Ατρομήτου για τον εντός έδρας αγώνα με το Λεβαδειακό (18/10, 19:30), για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Ατρομήτου για την αναμέτρηση με το Λεβαδειακό στο Περιστέρι. Ο Λεωνίδας Βόκολος δεν μπορεί να υπολογίζει στον Παλμεζάνο, ο οποίος ταλαιπωρείται από τράβηγμα στον δικέφαλο, ενώ εκτός έμεινε και ο Τζοβάρα, καθώς υπέστη διάστρεμμα και αναμένεται να επιστρέψει στον αγώνα με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο (25/10, 20:00).

Από εκεί και πέρα εκτός παραμένουν οι γνωστοί απόντες Τσιλούλης και Κίνι. Ο πολύπειρος Ισπανός μπακ βρίσκεται σε διαδικασία επιστροφής μετά τον τραυματισμό του και θα κάνει προσπάθεια να επιστρέψει κόντρα στο ματς του Ηρακλείου.

Η αποστολή του Ατρομήτου

Κοσέλεφ, Χουτεσιώτης, Αθανασίου, Μουντές, Σταυρακόπουλος, Τσακμάκης, Μανσούρ, Ούρονεν, Παπαδόπουλος, Μουτουσάμι, Αμπαρτζίδης, Τσιγγάρας, Μίχορλ, Καραμάνης, Παλιούρας, Αϊτόρ, Μπάτος, Γιουμπιτάνα, Μπάκου, Οζέγκοβιτς, Τσαντίλας, Φαν Βέερτ.