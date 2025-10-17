Ο διοικητικός ηγέτης του Ατρομήτου, Γιώργος Σπανός, παρέθεσε δείπνο στο ποδοσφαιρικό τμήμα και με την ομιλία του εξέφρασε την πίστη του στο σύνολο του Λεωνίδα Βόκολου.

Ο Ατρόμητος είναι στις χαμηλές θέσεις της βαθμολογίας, καθώς παρόλο που ξεκίνησε τη χρονιά με το «διπλό» στο Αγρίνιο έκτοτε έχει δυο ισοπαλίες και τρεις ήττες σε πέντε αγωνιστικές.

Ο διοικητικός ηγέτης του κλαμπ, Γιώργος Σπανός, παρέθεσε δείπνο στο ποδοσφαιρικό τμήμα σε εστιατόριο του Περιστερίου και κατά την ομιλία του ζήτησε από τους ποδοσφαιριστές του Λεωνίδα Βόκολου να δώσουν το 200% στο εντός έδρας ματς με το Λεβαδειακό (18/10, 19:30).

H ομιλία του Γιώργου Σπανού

«Πιστεύω ότι αυτές οι 15 μέρες ήταν παραγωγικές για σας. Μιλώντας με τον κόουτς, με ενημέρωσε ότι η ποιότητα των προπονήσεων ήταν υψηλή και πιστεύω ότι το Σάββατο θα παρουσιαστούμε όπως πρέπει μέσα στην έδρα μας για να ξεκινήσουμε μια νικηφόρα πορεία.

Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι λαθών και λεπτομερειών και πρέπει αυτές τις λεπτομέρειες να τις γυρίσουμε προς το μέρος μας. Πρέπει να ξεχάσουμε ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα και να κοιτάξουμε μπροστά. Είναι ένα πρωτάθλημα που με δύο νίκες πας ψηλά και με δύο ήττες κοιτάς χαμηλά. Όλες οι ομάδες είναι κοντά. Εμείς σεβόμαστε τους πάντες, αλλά κοιτάμε πάνω από όλα τον εαυτό μας. Είμαστε ο Ατρόμητος και κοιτάμε μόνο τον εαυτό μας και πώς θα παρουσιαστούμε εμείς. Αυτό το Σάββατο πρέπει να είμαστε ενωμένοι ως οικογένεια, όπως πάντα, ο καθένας από το δικό του πόστο. Πρέπει να δώσουμε το 200% για να πάρουμε αυτό το ματς.

Προερχόμαστε από μια περίοδο που δεν είχαμε θετικά αποτελέσματα, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Ωστόσο, μια ομάδα ξεχωρίζει και μπορεί να λέει ότι είναι καλή, όταν μπορεί να αλλάζει τη μοίρα της και την κατάσταση. Πρέπει να αλλάξουμε την κατάσταση.

Να είστε περήφανοι που φοράτε αυτή τη φανέλα, να είστε περήφανοι που ανήκετε σε αυτή την ομάδα. Ο Ατρόμητος είναι μια ομάδα που έχει υψηλές βλέψεις. Έχετε επιλεχθεί να είστε σε αυτό το γκρουπ για να πετύχουμε τους στόχους μας. Δεν θέλω να βλέπω σκυμμένα κεφάλια. Το λέει το όνομά μας! Είμαστε Ατρόμητος! Δεν σταματάμε πουθενά και δεν μας σταματάει τίποτα! Αυτό βάλτε στο μυαλό σας!

Εγώ σας πιστεύω όλους και το τεχνικό επιτελείο και ξέρω τι δουλειά έχετε ρίξει. Μην αδικείτε τη δουλειά σας! Να σταματήσουμε να στεναχωρούμε ένα κόσμο που μας στηρίζει και πρέπει να τους δώσουμε χαρά επιτέλους στο σπίτι μας! Το Σάββατο θέλω το 200%».

Η σχετική ανάρτηση του Ατρομήτου

«Στο εστιατόριο MYSA στην πλατεία Αγίου Γεωργίου στο Περιστέρι δείπνησε η ομάδα μας το βράδυ της Πέμπτης, σε μια κίνηση περαιτέρω συσπείρωσης πριν από τον κρίσιμο αγώνα του Σαββάτου κόντρα στον Λεβαδειακό στο γήπεδό μας.

Το «παρών» έδωσε και ο μεγαλομέτοχος, Γιώργος Σπανός, που ευχήθηκε στο τεχνικό τιμ και στους ποδοσφαιριστές κάθε επιτυχία για την προσεχή αναμέτρηση και παράλληλα τους εξέφρασε τη στήριξή του στην προσπάθεια που καταβάλλουν καθημερινά από το καλοκαίρι.

Από την πλευρά των ποδοσφαιριστών, ο αρχηγός της ομάδας μας, Λευτέρης Χουτεσιώτης, ευχαρίστησε τη διοίκηση για τη στήριξη όλο αυτό το διάστημα και τόνισε ότι αρχής γενομένης από το ματς του Σαββάτου ο Ατρόμητος θα δώσει το 100% για την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα».