Η πλήρης ενσωμάτωση του Χαμζά Μεντίλ στο ομαδικό πρόγραμμα προπόνησης του Άρη αυτομάτως βάζει τον Μαροκινό στο μυαλό του Μανόλο Χιμένεθ για τη θέση του βασικού αριστερού full back στο παιχνίδι (19/10) με τον Παναθηναϊκό καθώς ο Ισπανός τεχνικός σκέφτεται κάτι αντίστοιχο και για τον Νοά Σούντμπεργκ.

Λόγω του πλήθους των δοκιμών στις οποίες προχώρησε ο Ισπανός προπονητής στις προηγούμενες προπονήσεις, φαντάζει εξαιρετικά δύσκολη η καταγραφή της βασικής σκέψης του για τα πρόσωπα που θα σχηματίσουν το αρχικό σχήμα του Άρη. Είναι προφανές ότι ο Μανόλο Χιμένεθ περίμενε την εξέλιξη των τραυματιών και την αξιολόγηση του επιπέδου ετοιμότητάς τους. Για παράδειγμα, μέχρι… προχθές, ο Χαζμά Μεντίλ δεν είχε καμία πιθανότητα παρουσίας στο αρχικό σχήμα. Ο Μαροκινός συμμετείχε στο ομαδικό πρόγραμμα των δύο τελευταίων προπονήσεων και πλέον είναι σοβαρό το ενδεχόμενο επιστροφής του στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Ενδοιασμοί υπάρχουν και για μια ακόμη θέση στην αμυντική τετράδα. Η αλήθεια είναι ότι αυτοί δημιουργήθηκαν περισσότερο από τον Πέδρο Άλβαρο ο οποίος δεν προσφέρει σταθερότητα και στα τελευταία παιχνίδια ήταν επιρρεπής στο λάθος. Γι’ αυτόν τον λόγο ο Μανόλο Χιμένεθ σκέφτεται την ενεργοποίηση του Νοά Σούντμπεργκ ο οποίος, ούτως ή άλλως, είχε αποκτηθεί με την προοπτική να έχει ρόλο βασικού στόπερ.

Σε αντίθεση με τον Μεντίλ, ο Ούρος Ράτσιτς συμμετείχε σε μέρος της προπόνησης οπότε δεν γίνεται καν λόγος για χρησιμοποίηση στην 11αδα. Στην καλύτερη περίπτωση, ο Σέρβος μέσος θα συμπεριληφθεί στην αποστολή. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα αλλάξει κάτι στην τριάδα των Μόντσου, Γαλανόπουλου και Γένσεν στον άξονα της μεσαίας γραμμής.

Για την επιθετική τριάδα, είναι δεδομένη η πρόθεση χρησιμοποίησης του Μιγκέλ Αλφαρελά στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Ερωτηματικό υπάρχει και για τη δεξιά πλευρά καθώς ο Ολίμπιου Μορουτσάν είχε υποχρεώσεις με την εθνική Ρουμανίας κι έχασε το συντριπτικό μέρος της προετοιμασίας. Λογικά όμως, ο διεθνής μέσος θα είναι στην αρχική ενδεκάδα όπως και ο Λορέν Μορόν στην κορυφή της επίθεσης.

