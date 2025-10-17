Η αποστολή του ΟΦΗ για τον αγώνα με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League (18/10, 20:00).

Ευχάριστα νέα για τον Μίλαν Ράσταβατς από την τελευταία προπόνηση του ΟΦΗ πριν τον εκτός έδρας αγώνα με τον Παναιτωλικό. Ο Λέβαν Σενγκέλια προπονήθηκε κανονικά με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του στο ΒΑΚ και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή που θα ταξιδέψει στο Αγρίνιο.

Θυμίζουμε πως ο διεθνής Γεωργιανός εξτρέμ δεν ακολούθησε το πρόγραμμα της ομάδας την Πέμπτη (16/10), λόγω ενοχλήσεων στην ποδοκνημική, όμως τελικά το πρόβλημα του δεν ήταν σημαντικό και κατάφερε να το ξεπεράσει ώστε να μη χάσει το ματς με την πρώην ομάδα του.

Επιπρόσθετα, όπως ήταν αναμενόμενο στην αποστολή βρίσκεται και ο Γιάννης Θεοδοσουλάκης, ο οποίος από την περασμένη Τρίτη (14/10) είχε επιστρέψει στις προπονήσεις έπειτα από τη θλάση που είχε υποστεί.

Από εκεί και πέρα εκτός αποστολής έμειναν οι Γκονθάλεθ και Φούντας, οι οποίοι συνέχισαν τα προγράμματα θεραπείας τους, όπως και οι Ζανελάτο, Καινουργιάκης, Καλαφάτης, Κοντεκάς, Κουτσουπιάς και Λαγουδάκης.

Η αποστολή του ΟΦΗ

Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Λέουις, Χατζηθεοδωρίδης, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Χριστόπουλος, Χνάρης, Βούκοτιτς, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Ανδρούτσος, Μπαΐνοβιτς, Νέιρα, Σενγκέλια, Νους, Φαϊτάκης, Θεοδοσουλάκης, Ρακονιάτς, Σαλσέδο.