Οι επίσημες θεσμικές κινήσεις του ΟΦΗ για την υπόθεση Παπάζογλου και η νομική νίκη στο εφετείο.

Ο ΟΦΗ σταθερά σε υποθέσεις όπως των οφειλών της παλιάς ΠΑΕ στον Παπάζογλου δεν μπαίνει σε κανένα επικοινωνιακό παιχνίδι και πάντα ακολουθεί τη θεσμική οδό, όπως έκανε κι αυτή τη φορά, με το νομικό επιτελείο του κλαμπ να παίρνει μια σπουδαία «νίκη» στο εφετείο!

Οι Κρητικοί κατέθεσαν ενώπιον του τριμελούς πολιτικού Εφετείου Αθηνών αγωγή ακύρωσης της διαιτητικής απόφασης, η οποία ορίστηκε να εκδικασθεί την 24/9/26 και ταυτόχρονα κατέθεσαν Αίτηση αναστολής εκτέλεσης της απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου με αίτημα προσωρινής διαταγής κατά της επιβολής -3 βαθμών αν δεν πληρωθεί το 50% συν τους τόκους των οφειλών της παλιάς ΠΑΕ στον Παπάζογλου.



Η προσωρινή διαταγή εκδικάσθηκε το πρωί της Δευτέρας (13/10) και το Δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα του Ομίλου.

Φύσικα όπως γίνεται ξεκάθαρο με κάθε τόνο από το «στρατόπεδο» του ΟΦΗ το κλαμπ θα συνεχίσει να χειρίζεται την υπόθεση με την ίδια τακτική, πάντα με κάθε νόμιμο και θεσμικό τρόπο.