Παναθηναϊκός: Παρέμεινε αμετάβλητο το απουσιολόγιο
Την προτελευταία του προπόνηση για τον σημαντικό εκτός έδρας αγώνα με τον Άρη για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Superleague έκανε ο Παναθηναϊκός στο «Γ. Καλαφάτης». Ο Χρήστος Κόντης είδε το απουσιολόγιό του να παραμένει αμετάβλητο, αφού οι τέσσερις ποδοσφαιριστές που απουσίαζαν όλη την εβδομάδα εξακολουθούν να μένουν μακριά από το ομαδικό πρόγραμμα.
Ο Φακούντο Πελίστρι και ο Ρενάτο Σάντσες έκαναν ατομικό πρόγραμμα ενώ οι Σίριλ Ντέσερς και Γιάννης Μπόκος συνέχισαν τις θεραπείες. Ήταν γνωστό από τις αρχές της εβδομάδας ότι κανένας τους δεν θα προλάβει το ματς με τους «κιτρίνους».
Το σημερινό πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με rondo και εξάσκηση στις στατικές φάσεις ενώ ολοκληρώθηκε με τελειώματα.
Δείτε ΕπίσηςΠαναθηναϊκός και ΑΕΚ στις κορυφαίες ομάδες στην διατήρηση της κατοχής της μπάλας υπό πίεση
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.