Ο Χρήστος Κόντης είδε το απουσιολόγιό του να μην διαφοροποιείται για ακόμη μία προπόνηση τις τελευταίες μέρες.

Την προτελευταία του προπόνηση για τον σημαντικό εκτός έδρας αγώνα με τον Άρη για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Superleague έκανε ο Παναθηναϊκός στο «Γ. Καλαφάτης». Ο Χρήστος Κόντης είδε το απουσιολόγιό του να παραμένει αμετάβλητο, αφού οι τέσσερις ποδοσφαιριστές που απουσίαζαν όλη την εβδομάδα εξακολουθούν να μένουν μακριά από το ομαδικό πρόγραμμα.

Ο Φακούντο Πελίστρι και ο Ρενάτο Σάντσες έκαναν ατομικό πρόγραμμα ενώ οι Σίριλ Ντέσερς και Γιάννης Μπόκος συνέχισαν τις θεραπείες. Ήταν γνωστό από τις αρχές της εβδομάδας ότι κανένας τους δεν θα προλάβει το ματς με τους «κιτρίνους».

Το σημερινό πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με rondo και εξάσκηση στις στατικές φάσεις ενώ ολοκληρώθηκε με τελειώματα.