Η διακοπή των εθνικών ομάδων δεν αύξησε τις λύσεις του Χρήστου Κόντη, ωστόσο του έδωσε χρόνο για να δουλέψει με τους παίκτες του, κάτι που δεν είχε από τότε που ανέλαβε.

Ο Παναθηναϊκός έχει μπει στις τελευταίες μέρες των προπονήσεων πριν την επανέναρξη του πρωταθλήματος και προετοιμάζεται για τον αγώνα με τον Άρη την Κυριακή (19/10-19:30).

Οι «πράσινοι» ήλπιζαν στην αρχή της διακοπής πως ίσως είχαν πίσω κάποιον, ή και κάποιους, από τους απόντες στον αγώνα αυτόν, μία επιθυμία που δεν υλοποιήθηκε τελικά, αφού κανείς εκ των Πελίστρι, Ντέσερς και Σάντσες δεν έχει καταφέρει ακόμη να μπει σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων (ο δε Νιγηριανός φορ θα λείψει για καιρό ακόμα) κι έτσι δεν προλαβαίνουν το παιχνίδι με τους «κιτρίνους».

Μπορεί «ενισχύσεις» στο έμψυχο δυναμικό μέσω των επιστροφών να μην είδε ο Χρήστος Κόντης στο διάστημα αυτό, ωστόσο είχε την δυνατότητα να δουλέψει με τους ποδοσφαιριστές για συνεχόμενες μέρες για πρώτη φορά, έστω και με τις απουσίες των παικτών για τις εθνικές ομάδες.

Ο χρόνος για λίγη δουλειά στις ιδέες επιτέλους βρέθηκε

Ο Έλληνας τεχνικός του Παναθηναϊκού είχε επαναλάβει σε αρκετές δηλώσεις του από τότε που ανέλαβε στον αγώνα με τον Ολυμπιακό πως αυτό που έλειπε από την ομάδα ήταν ο χρόνος για προπονήσεις.

Στο διάστημα αυτό που ο Χρήστος Κόντης βρίσκεται στον πάγκο των «πρασίνων» υπήρχαν συνεχόμενα παιχνίδια ανά 3-4 μέρες μέχρι την διακοπή αυτή των εθνικών ομάδων κι έτσι εκείνος δεν είχε τον χρόνο να κάτσει να δουλέψει με τους παίκτες του.

Θέλει να τους περάσει μία φιλοσοφία διαφορετική από κείνη που είχαν μέχρι τώρα κι έτσι το μόνο του «όπλο» για να το κάνει αυτό τώρα που δεν υπάρχει προετοιμασία είναι οι προπονήσεις.

Κατά τη διάρκεια της διακοπής των εθνικών ομάδων είχε την ευκαιρία να εργαστεί με τους ποδοσφαιριστές του για συνεχόμενες μέρες και να τους δείξει όσο πιο ξεκάθαρα γίνεται και με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τι θέλει από κείνους στο γήπεδο σε κάθε φάση του αγώνα.

Αυτή τη φορά οι απουσίες ήταν λιγότερες από άλλες φορές, αφού παίκτες όπως ο Κυριακόπουλος και ο Τουμπά, δεν κλήθηκαν στις εθνικές τους ομάδες κι έτσι ο αριθμός τους περιορίστηκε στις οκτώ (Μπακασέτας, Σιώπης, Ντραγκόφσκι, Σφιντέρσκι, Τσέριν, Ίνγκασον, Λαφόν, Μπρέγκου, συν τον Φικάι) ενώ άλλες φορές έφταναν σε διψήφια επίπεδα.

Όλοι, λοιπόν, δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό προκειμένου το «τριφύλλι» να παρουσιαστεί καλύτερο στην επανέναρξη έχοντας κάνει βήματα να έρθει πιο κοντά σ' αυτό που θέλει να παρουσιάζει ο προπονητής του. Μία καλή αρχή θα είναι σημαντική, αφού ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του δύο δύσκολα εκτός έδρας ματς με Άρη για το πρωτάθλημα και Φέγενορντ για την Ευρώπη.