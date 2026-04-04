Ο Παναθηναϊκός... καρδιοχτύπησε, αλλά κατάφερε να σώσει τελευταία στιγμή τον βαθμό απέναντι στη ΡΕΑ, με τις δύο ομάδες να μένουν ισόπαλες 2-2 στην 22η αγωνιστική της Α' Εθνικής γυναικών.

Μια ανάσα πριν την 5η θέση της κατάταξης βρέθηκε η ΡΕΑ, που αντιμετώπισε στην έδρα της τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Α' Εθνικής γυναικών. Οι δύο ομάδες, ήρθαν ισόπαλες 2-2 χάρη στο γκολ της Πούλιου λίγα λεπτά πριν το τελευταίο σφύριγμα.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει κεφάλι στο σκορ στο 40', όταν η Πούλιου ευστόχησε από την άσπρη βούλα, κάνοντας το 0-1. Οι «πράσινες» είχαν την ευκαιρία να «κλειδώσουν» το ματς στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους (45+2'), όμως η Κατεργιαννάκη πραγματοποίησε μια κομβική επέμβαση νικώντας την Πούλιου σε ένα τετ α τετ.

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους, οι Κρητικές είχαν ανεβάσει ρυθμούς. Στο 49', η Ρουζάφα με μια έξοχη εκτέλεση έφερε το παιχνίδι στα ίσια (1-1), με τη Νάση στο 54' να πραγματοποιεί μια απίθανη επέμβαση για τον Παναθηναϊκό, γνωρίζοντας την καθολική αποθέωση από την κερκίδα.

Η ανατροπή ολοκληρώθηκε στο 73'. Η Ρουζάφα, που έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι με ένα άψογο τελείωμα διαμόρφωσε το 2-1 για τη ΡΕΑ, η άμυνα της οποίας άντεξε μέχρι τα τελευταία λεπτά παρά την πίεση των Πρασίνων. Στο 90+1', ωστόσο οι παίκτριες του Παναθηναϊκού κατάφεραν να αποσπάσουν την ισοπαλία, με την Πούλιου να εκτελεί ένα απευθείας φάουλ με αριστουργηματικό τρόπο για να διαμορφώσει το τελικό 2-2.

Ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να βρίσκεται στην 5η θέση της βαθμολογίας (39), ενώ ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής η ΡΕΑ στην 6η με 38 βαθμούς.