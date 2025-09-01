Η τακτική επιλογή του Νίκου Παπαδόπουλου που έβγαλε δύσκολα στον Παναθηναϊκό και η γκολάρα του Βέρμπιτς, στην οποία έγιναν 19 πάσες.

Ο Λεβαδειακός μετά τη νίκη-ανατροπή που πέτυχε στην έδρα του με την Κηφισιά με 3-2 την πρώτη αγωνιστική της Stoiximan Superleague, κατάφερε να φύγει με τον βαθμό της ισοπαλίας από την Λεωφόρο (1-1) απέναντι στον Παναθηναϊκό, σ' ένα ματς που έμεινε πίσω στο σκορ μόλις στο 1ο λεπτό της αναμέτρησης.

Οι Βοιωτοί πέρασαν δύσκολα στο πρώτο μέρος του αγώνα, εκεί όπου οι «πράσινοι» είχαν την απόλυτη κυριαρχία και απειλούσαν συνεχώς την εστία τους, όμως από την στιγμή που δεν κατάφεραν να βρουν στο καλό τους αυτό διάστημα κι ένα δεύτερο γκολ και να εδραιώσουν το προβάδισμά τους, έδωσαν την δυνατότητα στην ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου να ελπίζει.

Ο Έλληνας τεχνικός έβγαλε τον Γιάλοου με την έναρξη του δευτέρου μέρους, ο οποίος είχε και κίτρινη κάρτα, έφερε πιο πίσω τον Κωστή και πέρασε σε θέση «10» τον νεοσειλθόντα Κωνσταντίνο Γκούμα, που έκανε και το ντεμπούτο με την ομάδα της Λιβαδειάς στο χθεσινό παιχνίδι.

Έχοντας δει πλέον τον αντίπαλό του να καταθέτει μεγάλα αποθέματα ενέργειεας στο πρώτο ημίχρονο και λαμβάνοντας υπόψιν το παιχνίδι που είχε την Πέμπτη και το γεγονός πως η μεσαία του γραμμή ήταν ίδια ενώ οι λύσεις στις συγκεκριμένες θέσεις πιο περιορισμένες, ο Νίκος Παπαδόπουλος επέλεξε να ανέβει ψηλά η ομάδα του και να πιέσει τον Παναθηναϊκό μέχρι και στο δικό του τρίτο θέλοντας να του χαλάσει το build up του. Μία απόφαση που δεν την βλέπεις συχνά από μικρομεσαίες ομάδες στην Ελλάδα.

Πράγματι όσο περνούσε η ώρα ο Λεβαδειακός δημιουργούσε όλο και περισσότερο προβλήματα στον Παναθηναϊκό. Μάλιστα από την πίεση αυτή κι ένα κλέψιμο που έφερε πάνω στον Τσέριν, δημιουργήθηκε μία από τις καλύτερες ευκαιρίες των Βοιωτών στο δεύτερο μέρος, με τον Γκούμα να εκτελεί από διαγώνια θέση μέσα στην περιοχή στο 73' και να στέλνει την μπάλα λίγο άουτ.

Ήταν δε τόσο αποδοτική η τακτική αυτή της ομάδας του Νίκου Παπαδόπουλου που σ' ένα σημείο ο Ρουί Βιτόρια είχε δώσει εντολή στους παίκτες του να παίζουν με μεγάλες μπαλιές προς την επίθεση για να μην δίνουν στους Βοιωτούς το δικαίωμα να πρεσάρουν.

Το γκολ... masterclass του Λεβαδειακού

Μπορεί το βασικό «όπλο» του Λεβαδειακού στο δεύτερο ημίχρονο να ήταν η πίεση που ασκούσε, ωστόσο το γκολ του ήρθε με διαφορετικό τρόπο. Ίσως σε πολλούς εκείνο που έμεινε από το γκολ, να είναι η ωραία ατομική ενέργεια του Βέρμπιτς στο φινάλε και η τρομερή του εκτέλεση, όμως υπάρχει κάτι πολύ ομορφότερο στο τέρμα αυτό.

Η φάση που έφερε το γκολ αυτό για τους Βοιωτούς ξεκίνησε από τον τερματοφύλακά τους, Γιούρι Λοντίγκιν και προτού εκείνη φτάσει στον Σλοβένο σκόρερ για τελευταία φορά υπήρξαν προηγουμένως 19 μεταβιβάσεις. Όλες αυτές έγιναν μέσα σε 55 δευτερόλεπτα με την μπάλα να περνάει απ' όλες τις γραμμές και να αλλάζει πλευρές παραπάνω από μία φορά.

Πέρα απ' την πλάκα, το γκολ του Λεβαδειακού αν το δείτε απ' την αρχή, είναι μαστερκλας #OlympiacosFC pic.twitter.com/zXlFTmJeeb August 31, 2025

Φυσικά όλο αυτό δεν είναι τυχαίο. Η ομάδα της Βοιωτίας είχε ήδη ξεκινήσει από πέρυσι να δείχνει καλά δείγματα ποδοσφαίρου, έχοντας στον πάγκο της τον Νίκο Παπαδόπουλο και μετά την παραμονή του τελευταίου φαίνεται πως η καλή δουλειά συνεχίζεται με στόχο να πάρει εκείνη αυτό που έχασε πέρυσι στις τελευταίες αγωνιστικές, δηλαδή την είσοδο στα Play Offs των θέσεων 5-8.