Με τον κόσμο του ο Λεβαδειακός στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο

Ο Λεβαδειακός πήρε εισιτήρια για τον αγώνα στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο κι έτσι θα έχει μαζί του τον κόσμο του.

Με τους οπαδούς του στο πλάι του θα πάει στο Περιστέρι για να αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο ο Λεβαδειακός για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Superleague το Σάββατο (18/10-19:30). Η ομάδα του Περιστερίου παραχώρησε την θύρα 1 στο κλαμπ της Λιβαδειάς για τις ανάγκες των οπαδών του που θέλουν να ταξιδέψουν και να συνοδεύσουν την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου στην σημαντική αυτή «μάχνη».

Η ανακοίνωση του Λεβαδειακού

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ενημερώνει ότι για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ατρόμητο (18/10, 19:30) στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League, θα διατεθεί η θύρα 1 για τις ανάγκες των φιλάθλων μας.

Η τιμή των εισιτηρίων είναι στα 20€ και διατίθενται ΕΔΩ.»