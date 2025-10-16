Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για τις σαρωτικές αλλαγές που κυοφορούνται στον Παναθηναϊκό και για τα «τρελά» στα ελληνικά δεδομένα ποσά που έδωσε για τις μεταγραφές από την Κηφισιά και που είναι διατεθειμένος να δώσει για τον Ράφα Μπενίτεθ.

Λίγοι γνωρίζουν αν ο Γιάννης Αλαφούζος θεωρεί «χαμένη» ήδη την εφετινή σεζόν του Παναθηναϊκού και αποφάσισε να τα αλλάξει όλα ή αν απλώς δεν μπόρεσε να βρει τους προηγούμενους μήνες έναν συνεργάτη σαν τον Φράνκο Μπαλντίνι ώστε να έπαιρνε την ευθύνη για όλες τις αλλαγές νωρίτερα. Το βέβαιο είναι ότι συνεχίζει να το παλεύει και αυτό είναι προς τιμήν του! Θα μπορούσε να... αφήσει μια σεζόν που έχει ξεκινήσει απογοητευτικά να κυλήσει χωρίς να ταράξει τα νερά. Πιθανότατα θα εξασφάλιζε - εύκολα ή δύσκολα – ο Παναθηναϊκός ένα «ευρωπαϊκό» εισιτήριο από το πρωτάθλημα και η τελική πικρή ή γλυκιά γεύση θα καθοριζόταν από το πού θα έφτανε στο Europa League και στο Κύπελλο. Αντ' αυτού τα κάνει όλα... ώπα!

Προπονητή καινούριο ψάχνει, CEO καινούριο ψάχνει (ο Μπαλντίνι που λειτουργεί ως τέτοιος αυτές τις μέρες), τεχνικό διευθυντή νέο ψάχνει (πάλι ο Μπαλντίνι), νέο εμπορικό διευθυντή (“Chief Commercial Officer”) έχει πάρει εδώ και λίγες εβδομάδες (τον Γιώργο Σταθόπουλο), έκανε και το «κομμάτι» του με τις μεταγραφές Τεττέη – Παντελίδη που κόστισαν 3.5 εκατ. Ευρώ, χωρίς σ' αυτό το ποσό να συμπεριλαμβάνονται τα bonuses στόχων του Ελληνα φορ για την Κηφισιά.

Η ιστορία έχει αποδείξει ότι τις προσωπικές επιλογές Αλαφούζου στις λιγοστές μεταγραφές που έχει κάνει με προσωπική του απόφαση, ουδείς δικαιούται να τις υποτιμά. Ποιος να υποτιμήσει την απόκτηση του Ιωαννίδη... τζάμπα από τον Λεβαδειακό; Η' του Οδυσσέα Βλαχοδήμου, ή του Μολέδο, του κορυφαίου στόπερ του Παναθηναϊκού στη θητεία Αλαφούζου τα τελευταία 13 χρόνια; Ομως από την άλλη, είναι εμφανές ότι με 3.5 εκατ. ευρώ ο μεγαλομέτοχος του Παναθηναϊκού περισσότερο πλήρωσε με τη διπλή μεταγραφή το μήνυμα που ήθελε να περάσει στην παναθηναϊκή κοινωνία και στον ελληνικό ποδοσφαιρικό μικρόκοσμο συνολικά, παρά αυτή καθ' αυτή την αξία των δύο νεαρών της Κηφισιάς. Του Τεττέη τον οποίο θα μπορούσε εύκολα με 400.000 ευρώ να αποκτήσει το προηγούμενο καλοκαίρι (όταν ο Πρίτσας τον είχε και μεγάλη ανάγκη για το γήπεδο, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν απαντούσε ούτε σε mails) και του Παντελίδη που μάλλον δεν αξιολογήθηκε σωστά στο «μένει – φεύγει».

Τι θα κάνουν στο γήπεδο, ουδείς γνωρίζει. Το σίγουρο είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρει ήδη τρεις σέντερ φορ εφέτος, έχει ήδη τέσσερις, αλλά παίζει με έναν στο Europa League! Σίγουρο είναι επίσης ότι εκτός από τον Παντελίδη, έχει πάρει πίσω το καλοκαίρι τον άτυχο Γιώργο Κυριόπουλο που υπέστη ρήξη χιαστού, έχει επιπλέον τέσσερις ακραίους μεσοεπιθετικούς (Τετέ, Πελίστρι, Τζούρισιτς, Ζαρουρί), αλλά ουδείς – έστω ένας! - είναι αριστεροπόδαρος: το λες και... πετυχεσιά!

Σίγουρο είναι επίσης ότι προσφέρει το μεγαλύτερο ποσό στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου σε έναν 65χρονο κόουτς, ο οποίος έχει σίγουρα το πιο «βαρύ» προπονητικό όνομα στη σύγχρονη ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου! Ομως η τελευταία επιτυχημένη θητεία του Ράφα Μπενίτεθ σε κάποια ομάδα καταγράφεται πριν από εννιά χρόνια, τη σεζόν 2016-2017, στη Νιουκάστλ, με την οποία είχε προβιβαστεί στην Premier League! Στην Εβερτον το ταμπλό έγραψε 11 ήττες σε 22 ματς, στη Θέλτα 9 νίκες σε 33 παιχνίδια. Το προηγούμενο καλοκαίρι ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ... έφυγαν μακριά όταν άκουσαν το κασέ του, αλλά ο Αλαφούζος δεν φείδεται χρημάτων τα τελευταία χρόνια.

Προφανώς τα 4-5 εκατ. Ευρώ ετησίως σε προπονητικό τιμ θα σπάσει κάθε ρεκόρ του ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά τα λεφτά δεν αρκούν για να φέρουν την ευτυχία. Αλλωστε, αν το καλοσκεφτεί κάποιος, οι τρεις καλύτερες «εκδόσεις» του Παναθηναϊκού επί Αλαφούζου κόστιζαν πολύ – πολύ λιγότερα από τη σημερινή ομάδα: ο Παναθηναϊκός του Ιβάν για ενάμιση χρόνο, των Νταμπίζα - Αναστασίου και του Μαρίνου Ουζουνίδη. Αν έρθει ωστόσο ο μέγας Ράφα είναι δεδομένο ότι θα αλλάξουν πολλά και στη δομή του κλαμπ, αλλά και ότι θα γίνουν μεταγραφές πολλές, των οποίωντο κόστος θα είναι πολύ υψηλό. Ισως και επικίνδυνα υψηλό...

Υ.Γ. Πάρα πολύ κακό για τον Παναθηναϊκό το timing στο οποίο δημοσιοποιήθηκε – χωρίς δική του ευθύνη – το θέμα του προπονητή. Διότι πλέον, ανεξάρτητα από την εξέλιξη και την κατάληξη του ζητήματος Μπενίτεθ, ο Κόντης επιστρέφει στην κλίμακα του «προσωρινού». Λίγα 24ωρα πριν από ένα ματς που μπορεί κάπως να φτιάξει τη ζωή του Τριφυλλιού στο πρωτάθλημα αν περάσει με νίκη από το «Κλεάνθης Βικελίδης», δεδομένων των ντέρμπι ΑΕΚ – ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός – ΑΕΚ σε οκτώ μέρες. Ομως στην πραγματικότητα οι Πράσινοι είναι σε επαφή με τον διάσημο Ισπανό εδώ και πολλές εβδομάδες...