Ράφα Μπενίτεθ: Οι δύο Έλληνες και οι σταρ που χρησιμοποίησε μεταξύ των 579 παικτών!

Ο Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος είναι κοντά στο να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού στην τεράστια καριέρα του χρησιμοποίησε και δύο Έλληνες παίκτες.

Ο Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος αναμένεται ν' απαντήσει άμεσα στην πρόταση του Παναθηναϊκού, για το αν θ' αναλάβει την τεχνική ηγεσία, στην τεράστια καριέρα του έχει προπονήσει εκατοντάδες παίκτες. Χιλιάδες αν προσθέσουμε κι ορισμένους νεαρούς, που συμπλήρωναν το ρόστερ και τις προπονήσεις στις ομάδες που εργάστηκε.

Ο 65χρονος Ισπανός τεχνικός στην πλούσια καριέρα του, λοιπόν, έχει χρησιμοποιήσει συνολικά 579 ποδοσφαιριστές! Ορισμένα από τα ονόματα που είχε υπό τις οδηγίες του έγραψαν και συνεχίζουν να γράφουν ιστορία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Αναφέρουμε ενδεικτικά τους εξής: Κριστιάνο Ρονάλντο, Κρόος, Μόντριτς, Μαρσέλο, Κασεμίρο, Μπενζεμά, Πέπε, Μπέιλ, Σέρχιο Ράμος, Χάμες Ροντρίγκες, Καρβαχάλ στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Στην αγαπημένη του Λίβερπουλ είχε μεταξύ άλλων τους Τζέραρντ, Τσάβι Αλόνσο, Ρέινα, Χίπια, Κάραχερ, Κάιτ, Μασεράνο, Άρνε Ρίσε, Λουίς Γκαρσία, Μπάμπελ, Χάμαν, Ντούντεκ, Τζιμπρίλ Σισέ, Μοριέντες.

Στο Λονδίνο και στην Τσέλσι του Αμπράμοβιτς συνεργάστηκε μεταξύ άλλων με τους Τσεχ, Ιβάνοβιτς, Χουάν Μάτα, Νταβίντ Λουίζ, Αθπιλικουέτα, Ραμίρες, Φερνάντο Τόρες, Εντέν Αζάρ, Λάμπαρντ, Ραμίρες, Τζον Τέρι, Ακέ, Άσλεϊ Κόουλ.

Στην Ίντερ στο ρόστερ είχε τους Λούσιο, Ετό, Ζανέτι, Σνάιντερ, Καμπιάσο, Τσίβου, Ζούλιο Σέζαρ, Μαϊκον, Σάμουελ, Στάνκοβιτς, Κουτίνιο, Μότα, Μιλίτο, Ματεράτσι.

Ο Μπενίτεθ και ο Σωτήρης Κυργιάκος

Ανάμεσα στους 579 παίκτες που χρησιμοποίησε σε επίσημα παιχνίδια ο Μπενίτεθ ήταν και δύο Έλληνες. Ο πρώτος ήταν ο Σωτήρης Κυργιάκος. Ο παλαίμαχος διεθνής στόπερ, ο οποίος έπαιξε σε Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Ρέιντζερς, Άιντραχτ, Βόλφσμπουργκ, Σάντερλαντ και Σίδνεϊ, τη διετία 2009-11 ήταν στην Λίβερπουλ. Την πρώτη του σεζόν ο νυν τιμ μάνατζερ της Κηφισιάς, αποτέλεσε επιλογή του Μπενίτεθ στους «κόκκινους».

Ο δυναμικός κεντρικός αμυντικός χρησιμοποιήθηκε την περίοδο 2009-10 σε όλες τις διοργανώσεις από τον Μπενίτεθ και κατέγραψε συνολικά με τον Ισπανό στον πάγκο, 21 συμμετοχές, 1 γκολ και μία ασίστ.

Ο Κυργιάκος με τον Μπενίτεθ έπαιξε βασικός στο Champions League με τη Λιόν εκτός έδρας (1-1), ενώ είχε τέσσερις συμμετοχές στο Europa League, τις δύο βασικός κόντρα στις Μπενφίκα και Ατλέτικο Μαδρίτης. Από τα 21 ματς που έπαιξε ο Κυργιάκος με τον Μπενίτεθ, στα 18 ήταν βασικός.

Η μεταγραφή του Δουβίκα

Το καλοκαίρι του 2023 η Θέλτα αποφάσισε να βγάλει από το ταμείο της 12 εκατ. ευρώ για να πάρει από την Ουτρέχτη τον Τάσο Δουβίκα. Ο παίκτης ήταν κοινή εισήγηση του Μπενίτεθ και του τεχνικού διευθυντή Λουίς Κάμπος (τώρα στην πρωταθλήτρια κόσμου Παρί Σεν Ζερμέν).

Ο Δουβίκας με τον Ισπανό τεχνικό, είχε 29 αγώνες στο Βίγκο. Με τον Μπενίτεθ ο διεθνής φορ πέτυχε 10 γκολ και είχε και 2 ασίστ. Στο Κύπελλο, μάλιστα, ήταν ο πρώτος σκόρερ με 6 γκολ. Στο Κύπελλο ο Δουβίκας ήταν βασικός και στα 5 παιχνίδια που ήταν ο Μπενίτεθ στον πάγκο, ενώ στη La Liga ξεκίνησε στα 5 από τα 24 παιχνίδια.