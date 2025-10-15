Ο Παναθηναϊκός έπευσε να διαψεύσει τις φήμες περί ενδιαφέρονοντός του για τον πασίγνωστο Ισπανό τεχνικό Ράφα Μπενίτεθ.

Το μεσημέρι της Τετάρτης (15/10) κυκλοφόρησε το όνομα του Ράφα Μπενίτεθ για τον πάγκο του Παναθηναϊκού, του γνωστού Ισπανού τεχνικού που έχει περάσει από πάγκους τεράστιων ομάδων, όπως εκείνοι της Λίβερπουλ, της Ίντερ, της Τσέλσι και της Ρεάλ Μαδρίτης κι έχει κατακτήσει κι ένα Champions League με τους «Ρεντς» του Μέρσεϊσαϊντ .

Ο 65χρονος προπονητής κυκλοφορεί ελεύθερος από τον Μάρτιο του 2024, όταν και ολοκλήρωσε την παρουσία του στην Θέλτα και αναζητεί τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Οι «πράσινοι» φρόντισαν να... σβήσουν την φωτιά αυτή πριν καν ανάψει, διαψεύδοντας πως υπάρχει οποιαδήποτε επικοινωνία από την πλευρά τους με τον τεράστιο Ισπανό προπονητή.

Να υπενθυμίσουμε πως το περασμένο καλοκαίρι, όταν η ΑΕΚ αναζητούσε άνθρωπο για την τεχνική της ηγεσία, προτού καταλήξει στον Μάρκο Νίκολιτς, το όνομα του Ράφα Μπενίτεθ, είχε συνδεθεί και με την «Ένωση», με την οποία είχε υπάρξει μία συζήτηση.