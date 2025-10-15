Ο Παναθηναϊκός με τους Τεττέη, Παντελίδη βρίσκει λύσεις και στις ευρωπαϊκές λίστες. Ο Έλληνας φορ και ο Παντελίδης, εφόσον έρθει τον Γενάρη θα έχουν δυνατότητα συμμετοχής, στην επόμενη φάση του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός, όπως κι όλες, οι ελληνικές ομάδες, συχνά αντιμετωπίζει πρόβλημα με την ευρωπαϊκή λίστα.

Οι Τεττέη, Παντελίδης είναι μεταγραφικές κινήσεις που δίνουν λύσεις σε αυτό το θέμα, το οποίο είχε διογκωθεί μετά τις πωλήσεις των Βαγιαννίδη, Ιωαννίδη. Ο 24χρονος (25/5/01) Τεττέη γεννήθηκε στην Αθήνα και παρά το γεγονός ότι έχει ρίζες από τη Γκάνα, ουσιαστικά είναι Έλληνας, αφού έχει μητρώο στην ΕΠΟ από μικρός.

Θυμίζουμε ότι στη League Phase του Europa League o Παναθηναϊκός δήλωσε στην UEFA τους εξής 24 ποδοσφαιριστές: Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Κυριακόπουλος, Μπρέγκου, Φικάι.

Επειδή υπήρχε πρόβλημα με τους γεγενείς κόπηκαν οι Γεντβάι, Μαντσίνι, Πάντοβιτς και Γερεμέγεφ. Οι δύο τελευταίοι είναι φορ και με τον τραυματισμό του Ντέσερς, δεν υπήρχε άλλος παίκτης να αντικαταστήσει τον Σφιντέρσκι στο ματς με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς. Κι αυτό το πρόβλημα θ' ακολουθεί τον Παναθηναϊκό μέχρι τον ερχόμενο Γενάρη, όταν και θα λήξει η League Phase.

Ο Τεττέη θα ενταχθεί τον Γενάρη στο τριφύλλι και ο Παντελίδης, εκτός απροόπτου, το καλοκαίρι. Ακόμα κι αν ο Παντελίδης φορέσει τον Γενάρη τα πράσινα και οι δύο θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην επόμενη φάση του Europa League, εφόσον προκριθεί το τριφύλλι. Δεν θα μπορούν ν' αγωνιστούν στα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια του Ιανουαρίου 2026. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι και οι δύο λογίζονται γηγενείς ως association-trained.

Ας δούμε τι ισχύει για τις λίστες παικτών στην UEFA:

Λίστα Α: Έως 25 παίκτες – Υποχρεωτικά 8 γηγενείς

Η UEFA επιτρέπει στις ομάδες να δηλώσουν έως 25 παίκτες στη Λίστα Α, με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον 8 εξ αυτών είναι «γηγενείς».

Αν δεν καλύπτεται αυτός ο αριθμός, η λίστα μειώνεται αναλογικά. Δηλαδή, για κάθε γηγενή που λείπει, χάνεται μία θέση: Π.χ. με πέντε γηγενείς, η ομάδα μπορεί να δηλώσει μόλις 22 παίκτες.

Κανονισμός, που όπως γίνεται αντιληπτό επηρεάζει ουσιαστικά τον σχεδιασμό του ρόστερ. Οι ομάδες που δεν επενδύουν στην ανάπτυξη νεαρών παικτών, ενδέχεται να μείνουν με μικρότερη λίστα, κάτι που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό σε περιόδους με τραυματισμούς ή αυξημένο αριθμό αγώνων. Όπως συνέβη με τον Παναθηναϊκό και τον Ντέσερς...

Ποιος θεωρείται «γηγενής»

Η UEFA χρησιμοποιεί τον όρο locally trained player και τον χωρίζει σε δύο κατηγορίες:

Club-trained: Παίκτης που έχει προπονηθεί στην ίδια την ομάδα για τουλάχιστον 3 χρόνια μεταξύ των ηλικιών 15 και 21.

Association-trained: Παίκτης που έχει προπονηθεί για τουλάχιστον 3 χρόνια (στην ίδια ηλικιακή περίοδο) σε άλλο σύλλογο της ίδιας εθνικής ομοσπονδίας.

Υπάρχει όμως και ένας περιορισμός: Από τους 8 γηγενείς, το πολύ 4 μπορούν να είναι της δεύτερης κατηγορίας (association-trained). Άρα, τουλάχιστον 4 παίκτες πρέπει να έχουν αναπτυχθεί στην ίδια την ομάδα που καταθέτει τη λίστα. Αυτό ενισχύει την ανάγκη για ουσιαστική επένδυση στις ακαδημίες και δεν αρκεί απλώς η μεταγραφή νεαρών Ελλήνων από άλλους συλλόγους για την κάλυψη του κανόνα. Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, θα πρέπει να βγάλει και δικούς του παίκτες. Στην τελευταία λίστα είχε τους Μπρέγκου, Φικάι, Κότσαρη ως «δικούς» του.

Λίστα Β: Χωρίς όριο στον αριθμό παικτών

Η Λίστα Β λειτουργεί ως ένα ευέλικτο συμπλήρωμα της λίστας Α και δεν έχει περιορισμό στον αριθμό παικτών. Σε αυτή μπορούν να δηλωθούν ποδοσφαιριστές που έχουν γεννηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2003 (για τη σεζόν 2025-26), έχουν παραμείνει τουλάχιστον δύο συνεχόμενα χρόνια στον σύλλογο μεταξύ 15 και 21 ετών, ή έχουν μείνει τρεις σεζόν, με δυνατότητα ενός δανεισμού στο διάστημα αυτό.

Η Λίστα Β προσφέρει τη δυνατότητα στις ομάδες να ενσωματώνουν νεαρούς ταλαντούχους παίκτες χωρίς να επηρεάζεται η Λίστα Α, ενισχύοντας το ρόστερ με περισσότερες επιλογές.

Τι ισχύει με τους ξένους και τους κοινοτικούς παίκτες. Η UEFA δεν θέτει περιορισμούς στον αριθμό ξένων ή κοινοτικών παικτών στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Όλοι οι παίκτες, είτε είναι κοινοτικοί είτε μη κοινοτικοί, λογίζονται ως «ξένοι» για τη Λίστα Α, εκτός αν πληρούν τα κριτήρια του γηγενή. Δεν υπάρχει ανώτατο όριο στους ξένους ή κοινοτικούς, αρκεί να τηρείται ο κανόνας των 8 γηγενών. Συνεπώς, οι περιορισμοί που αφορούν κοινοτικούς ή μη κοινοτικούς παίκτες, ισχύουν μόνο για τα εθνικά πρωταθλήματα, ανάλογα με τους κανονισμούς κάθε ομοσπονδίας.

Για την UEFA, το μόνο που έχει σημασία είναι αν ένας παίκτης είναι locally trained, ανεξαρτήτως εθνικότητας. Οπότε μία ομάδα μπορεί να δηλώσει στη Λίστα Α 17 ξένους και 8 γηγενείς, φτάνοντας το μέγιστο των 25 παικτών. Το «γηγενής» να ξεκαθαρίσουμε και πάλι ότι δεν αφορά το διαβατήριο, αλλά πού και πόσο καιρό προπονήθηκε ο παίκτης ως έφηβος.