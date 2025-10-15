Μία μεγάλη επικοινωνιακή νίκη του Παναθηναϊκού με Τεττέη και Παντελίδη!

Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για το απρόσμενο μεταγραφικό χτύπημα του Παναθηναϊκού με τους δύο παίκτες της Κηφισιάς και όσα αυτό σημαίνει για το Τριφύλλι για μία διαφορετική διοικητική εποχή.

Όταν σε μία κορυφαία μεταγραφική υπόθεση εμπλέκεται πάρα πολύ ζεστά, ακόμη και σε ρόλο φαβορί η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός σε δεύτερο αλλά σημαντικό ρόλο(υπάρχουν και τα σχετικά πρωτοσέλιδα για να επιβεβαιώσουν τις παραπάνω γραμμές) και σε τρίτη μοίρα ο ΠΑΟΚ και τελικά... νικητής βγαίνει ο Παναθηναϊκός και μάλιστα εις διπλούν, τότε μιλάμε για αρχή, για μία μεγάλη επικοινωνιακή νίκη.

Δύο από τους γηγενείς παίκτες που έχουν ξεχωρίσει στο ξεκίνημα της φετινής Super League θα φορούν τα επόμενα χρόνια την πράσινη φανέλα, έπειτα από ένα απρόσμενο, διπλό μεταγραφικό χτύπημα.

Και τον Τεττέη και τον Παντελίδη πήρε το Τριφύλλι, δαπανώντας πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ, πληρώνοντας εκτός από την ποδοσφαιρική αξία και τον... ντόρο που έχει δημιουργηθεί για τα δύο αυτά τα παιδιά.

Ένας θόρυβος που δείχνει και την ανάγκη που υπάρχει για παίκτες Έλληνες που θα αναδεικνύονται μέσα από τους συλλόγους εκτός του big4, όπως συνέβαινε στο ελληνικό ποδόσφαιρο τις προηγούμενες δεκαετίες.

Διαδικασία που έφερε στους μεγάλους, παιχταράδες και μπορεί στην εποχή μας, να δυναμώσει τους μικρότερους με ζεστό χρήμα στα ταμεία τους.

Εντελώς αθόρυβα και μένοντας κάτω από τα ραντάρ, ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με την Κηφισιά και παράλληλα έκλεισε το κεφάλαιο μία κακής σχέσης, σχέση που δεν υπήρχε κανένας απολύτως λόγος να είναι σε αυτή την κατάσταση ανάμεσα στους δύο συλλόγους.

H πρότερη εχθρότητα των δύο ομάδων βοήθησε στο να έρθει το Τριφύλλι από την... πίσω ζώνη, να τους πιάσει όλους στον ύπνο και να σκοράρει με μία κίνηση, δύο γκολ. Επικοινωνιακά, λοιπόν, είναι μία μεγάλη νίκη, καθώς οι ''πράσινοι'' έκαναν δικό τους ό,τι καλύτερο κυκλοφορούσε αυτή την στιγμή στο ελληνικό πρωτάθλημα, παίκτες που ήθελαν και οι άλλοι μεγάλοι.

Στο κομμάτι της ουσίας τώρα, δηλαδή του ποδοσφαίρου, το κλαμπ απέκτησε δύο ελπιδοφόρους Έλληνες παίκτες που ο καθένας έχει τα δικά του καλά στοιχεία, όπως τα είδαμε σε μεγάλο βαθμό στους πρώτους μήνες αυτής της σεζόν.

Για να βγει κερδισμένος ο Παναθηναϊκός στο ουσιαστικό κομμάτι, θα πρέπει να έχει ένα ξεκάθαρο σχέδιο αξιοποίησης αυτών των παιδιών, να δουλέψει μαζί τους για να εξελιχθούν, να προοδεύσουν, να γίνουν ακόμη καλύτεροι, να βρουν χώρο για να ανθίσουν ακόμη περισσότερο και να γίνουν σημαντικοί σε ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο από αυτό που αγωνίζονταν μέχρι πρότινος.

Οι φανέλες είναι διαφορετικές, οι απαιτήσεις είναι διαφορετικές, ωστόσο, ποτέ μία μεταγραφή δεν τελειώνει με τις υπογραφές.

Όποιο κι αν είναι το βιογραφικό. Όσο σημαντικό είναι να αποκτήσεις κάποιον άλλο τόσο σημαντικό είναι να ξέρεις το ''γιατί'' τον έβαλες στο έμψυχο δυναμικό σου και τον ξεκάθαρο ρόλο που θες να του δώσεις, μέσα σε μια ταυτόχρονη διαδικασία εξέλιξής του, αν μιλάμε για παιδιά που έχουν ακόμη πράγματα να βελτιώσουν.

Αυτή η διπλή κίνηση, από την σκέψη μέχρι την υλοποίηση ανήκει στον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ, Γιάννη Αλαφούζο. Αυτό που λέμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, το πήρε πάνω του. Είναι μια κίνηση που πιθανότατα σηματοδοτεί μία-ας την πούμε- νέα εποχή στον τρόπο διοίκησης του κλαμπ.

Μέχρι πρότινος η διοίκηση αποκλειστικά υλοποιούσε προτάσεις του τεχνικού διευθυντή, εδώ έχουμε κάτι διαφορετικό, όπως πιθανότατα θα έχουμε και κάτι διαφορετικό στο θέμα του προπονητή, όταν προχωρήσει σε διαδικασία νέας πρόσληψης ο σύλλογος.

Πολλά λέγονται και ακούγονται για εποχή Φράνκο Μπαλντίνι, ωστόσο, περισσότερο από κάθε άλλη στιγμή την τελευταία πενταετία, φαίνεται πως ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ θα ενεργοποιηθεί σε πολλά πεδία στα οποία ήταν κατά κάποιον τρόπο ανενεργός και τούτο μόνο καλό δεν έκανε στο κλαμπ.

Προφανώς στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, στην οργάνωσή του, στις δομές του, ο Παναθηναϊκός οφείλει στον εαυτό του να γυρίσει μια και καλή σελίδα, να ισχυροποιηθεί σε πράγματα που είναι μακριά από το επιθυμητό και για να δούμε τι θα φέρει το άμεσο μέλλον...