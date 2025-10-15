Ο Παναθηναϊκός πήρε «πακέτο» από την Κηφισιά Τεττέη και Παντελίδη με πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ!
Ούτε στην ΑΕΚ, ούτε στον Ολυμπιακό αλλά στον Παναθηναϊκό κατέληξαν τα δύο μεγάλα «αστέρια» της φετινής Κηφισιάς!
Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, κάτω υπό από άκρα μυστικότητα, το «τριφύλλι» αγόρασε από την ομάδα των βορείων προαστίων μαζί τον Ανδρέα Τεττέη και τον Παύλο Παντελίδη με ένα ποσό άνω των τριών εκατομμυρίων ευρώ!
Οι «πράσινοι» τις τελευταίες ημέρες έκαναν δυναμικό «μπάσιμο» για τους δύο επιθετικούς, ανέβασαν κατακόρυφα την πρόταση σε σχέση με τους υπόλοιπους «μνηστήρες» και κατάφεραν να φτάσουν σε οριστική συμφωνία για την απόκτηση των δύο νεαρών άσων, οι οποίοι κάνουν θραύση στη Super League.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τεττέη θα ενσωματωθεί στον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο ενώ ο Παντελίδης πιθανότατα θα αποτελέσει κομμάτι του οργανισμού από την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, επιστρέφοντας στον σύλλογο, όπου αγωνίστηκε στα τμήματα υποδομής του.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.