Νέες δηλώσεις σχετικά με τον Ράζβαν Μάριν της ΑΕΚ έκανε ο προπονητής της Ρουμανίας, Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο οποίος αναφέρθηκε στο παιχνίδι με την Κύπρο αλλά και στο τι έχει συμβεί μεταξύ τους.

Χαμός έχει γίνει στις τάξεις της Εθνικής Ρουμανίας καθώς η κόντρα Λουτσέσκου-Μάριν καλά κρατεί. Ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ είχε απαντήσει στις δηλώσεις του ομοσπονδιακού προπονητή , με τον ίδιο να περνάει ξανά στην αντεπίθεση.

Συγκεκριμένα, ο έμπειρος κόουτς αναφέρθηκε στη συμπεριφορά του Ρουμάνου χαφ και τόνισε: «Δεν είχα τίποτα με τον Ράζβαν Μάριν. Αλλά στην Κύπρο χάσαμε το γήπεδο εξαιτίας του. Με τους άλλους χάσαμε τα πάντα, χάσαμε το παιχνίδι εκεί. Το ίδιο και στη Βιέννη. Δεν μπορούσα να συνεχίσω έτσι, τότε πήρα την απόφαση.

Αυτό συνέβη, για να είμαι ειλικρινής, αλλά ήθελα να το κάνω με διακριτικότητα, κομψότητα και τον οφειλόμενο σεβασμό. Είχα εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι είπε ότι πονούσε, έφυγε από την προπόνηση.

Δεν προπονήθηκε την Πέμπτη και την Παρασκευή. Μετά τον αγώνα με τη Μολδαβία, έκανε 5 λεπτά, συν 3 λεπτά. 8 λεπτά, αυτό δεν είναι προπόνηση. Και την Παρασκευή, δεν έκανε καμία προπόνηση».