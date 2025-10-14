Ο Μαρίν απάντησε στον Λουτσέσκου: «Θα προτιμούσα να μου πουν ότι δεν ήμουν απαραίτητος, παρά να με βγάλουν τραυματία»

Με δηλώσεις του στη Ρουμανία ο μέσος της ΑΕΚ, Ραζβάν Μαρίν ξεκαθάρισε μια και καλή ότι δεν αντιμετωπίζει κάποιον τραυματισμό και απάντησε στον Μιρτσέα Λουτσέσκου για όσα είπε δημόσια για τον ίδιο.

Στο ρουμανικό DigiSport μίλησε ο μέσος της ΑΕΚ, Ραζβάν Μαρίν μετά το... χάος που προέκυψε με τον υποτιθέμενο τραυματισμό του πριν το παιχνίδι της Ρουμανίας με την Αυστρία, όταν ο τεχνικός της Εθνικής του ομάδας, Μιρτσέα Λουτσέσκου τόνισε ότι δεν θα τον έχει διαθέσιμο λόγω ενός μυϊκού τραυματισμού.

Ο Μαρίν απάντησε στον Λουτσέσκου λέγοντας μεταξύ άλλων ότι θα προτιμούσε να του πει ευθέως πως δεν ήταν απαραίτητος, από το να να πει ότι ήταν τραυματίας, ενώ αποκάλυψε τι συνέβη ακριβώς κατά τη διάρκεια της εβδομάδας στις προπονήσεις, αλλά και το ότι αυτό που είχε δεν ήταν κάτι το ανησυχητικό.

«Είμαι καλά. Είχα ένα μικρό μυϊκό πρόβλημα, μια διάταση, τίποτα σοβαρό, στο πίσω μέρος του μηρού μου. Για να επιστρέψουμε λίγο στο θέμα. Έφτασα στο προπονητικό καμπ τη Δευτέρα το πρωί. Το απόγευμα της Δευτέρας έκανα την κανονική προπόνηση. Την Τρίτη έκανα προπόνηση, προς το τέλος της προπόνησης ένιωσα λίγο την διάταση και είπα στον προπονητή αν μπορούσα να βγω έξω επειδή ένιωθα ότι πονούσα το πίσω μέρος του μηρού μου. Προτίμησα να βγω έξω. Έμεναν πέντε με δέκα λεπτά στην προπόνηση και προτίμησα να βγω έξω. Την Τετάρτη προπονήθηκα κανονικά», ανέφερε αρχικά ο Μαρίν και συνέχισε λέγοντας:

«Την Πέμπτη ήταν ο αγώνας. Έκανα προπόνηση την ημέρα του αγώνα όπως κάνουμε συνήθως, μετά τον αγώνα έτρεξα με τους συμπαίκτες μου που δεν έπαιξαν ή έπαιξαν λιγότερο. Το πρωί της Παρασκευής ένιωθα ξανά βαρύς, το είπα στον γιατρό, αλλά ήθελα να προπονηθώ, γιατί δεν ήταν κάτι σοβαρό. Ο γιατρός πιθανότατα μίλησε με τον Μιρτσέα Λουτσέσκου και μου είπε ότι ήταν καλύτερα να μείνω ψύχραιμος, να κάνω μαγνητική τομογραφία το Σάββατο το πρωί. Δεν υπήρξε καμία σύγκρουση, αυτή ήταν όλη η ιστορία. Δεν ήταν καν τραυματισμός. Του είπα ότι μπορούσα να προπονηθώ, να παίξω αν χρειαζόμουν».

Έπειτα ο μέσος της ΑΕΚ άφησε τις αιχμές του για τον τρόπο που χειρίστηκε το θέμα ο Λουτσέσκου: «Θα προτιμούσα να μου πουν ευθέως ότι δεν ήμουν απαραίτητος, ότι ήταν καλύτερο για μένα να κάθομαι στον πάγκο ή οτιδήποτε άλλο παρά να πουν ότι ήμουν τραυματίας, χτυπημένος ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είμαστε πια παιδιά, δεν είμαστε πια 20 χρονών για να φοβόμαστε συγκεκριμένες λέξεις ή να μην είμαστε αρκετά ώριμοι για να δούμε τα πράγματα όπως είναι. Ναι, θα προτιμούσα να μου το πουν ευθέως, αλλά ίσως αυτό εξαρτάται από κάθε προπονητή. Θα το προτιμούσα αυτό, νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί παίκτες που θα το προτιμούσαν. Είναι πολύ πιο δίκαιο και πολύ πιο φυσιολογικό. Έτσι βλέπω τα πράγματα, ίσως κάνω λάθος. Αυτό με στεναχώρησε περισσότερο. Αν δεν ήμουν απαραίτητος ή δεν ήμουν καλός εκείνη τη στιγμή, προτιμούσα να μου το πουν απευθείας».