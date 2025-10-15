Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta δέκα πράγματα για τον Ιταλό και τον Πορτογάλο του Ολυμπιακού.

Έγραφα τις προάλλες ότι είχα κάτσει και είχα δει σε επανάληψη το τελευταίο, πολύ κακό για τον Ολυμπιακό, 20λεπτο από το παιχνίδι του τις προάλλες στην Τούμπα.

Αυτά που σε ατομικό επίπεδο μου είχαν κάνει εντύπωση, πέρα από την «ανώνυμη», όπως την χαρακτήριζα, παρουσία του Ταρέμι, ήταν πρώτον το τσαγανό του Πιρόλα και δεύτερον το άδειο ντεπόζιτο του Κοστίνια.

Ο Ιταλός κεντρικός αμυντικός έβγαλε και χαρακτήρα πολύ μεγάλου μαχητή, έως το τέλος, πηγαίνοντας πρώτος στην μπάλα και δη σε μία περίπτωση μετά το 90ο λεπτό με κίνδυνο να τραυματιστεί, προκειμένου να κερδίσει τη μονομαχία και να έχει ο Ολυμπιακός μία ακόμη ευκαιρία επίθεσης στο φινάλε, παίρνοντας την μπάλα στα πόδια του. Η δε επέμβαση του στο 80ο λεπτό σε μία σέντρα φαρμάκι από αριστερά του ΠΑΟΚ ήταν πραγματικά σωτήρια. Αν ο ίδιος δεν προλάβαινε να διώξει την μπάλα σε κόρνερ με υπερπροσπάθεια, υπήρχαν δύο παίκτες του ΠΑΟΚ πίσω του, για να κάνουν εύκολα το 3-1, σε μία φάση στην οποία η πολύ αργή επιστροφή του Ορτέγκα από την επίθεση στην άμυνα ήταν…ασχολίαστη.

Ο Πορτογάλος δεξιός μπακ, από την άλλη, παρότι φημίζεται για τα αθλητικά του προσόντα είχε ξεφουσκώσει πλήρως μετά το 2-1. Εικάζω ότι θα έπαιξε ρόλο και η ψυχολογία, καθότι είχε κάνει το πέναλτι στον Κωνσταντέλια για το 1-2, όμως θέλω να πιστεύω ότι ένας παίκτης του Ολυμπιακού μπορεί να σηκώσει κεφάλι μέσα στο παιχνίδι μετά από μία κακιά στιγμή του. Όπως κι αν έχει, η εικόνα του από εκείνο το σημείο ήταν πάρα πολύ κακή.

Ο δε Μεντιλίμπαρ αν και δεν είχε τον Ρόντινεϊ για να τον περάσει αλλαγή, κάποια στιγμή δεν άντεξε τον Κοστίνια να μην μπορεί καν να βγάλει την μπάλα προς την επίθεση του Ολυμπιακού και να χάνει την μπάλα δύο φορές στην γραμμή του πλαγίου άουτ πιεζόμενος, που τον απέσυρε στον πάγκο, προτιμώντας να παίξει για το τελευταίο δεκάλεπτο με δεξί μπακ τον Έσε, που σε αυτή τη θέση δεν έχει ξαναπαίξει στην καριέρα του!

Νομίζω για τον Κοστίνια, αν κρίνω κι από άλλες εμφανίσεις του, αλλά κι από το ότι ο Μεντιλίμπαρ συχνά τον κάνει αλλαγή στο 60’ η, το 75’ κλπ, πρέπει να ισχύει ότι δεν κάνει καλή κατανομή στις δυνάμεις και τις αντοχές του. Ίσως γιατί έχει μεγάλη εμπιστοσύνη στα αθλητικά χαρακτηριστικά του, ίσως γιατί είναι παίκτης που έτσι, όταν είναι στα κόκκινα, παίζει καλά. Αλλά μου φαίνεται ότι πρέπει να γίνει πιο έξυπνος στο συγκεκριμένο κομμάτι.

Εξάλλου, πλέον υπάρχει κι ένα αντικειμενικό θέμα, καθώς με την απουσία του τραυματία Ρόντινεϊ, ο Ολυμπιακός έχει μείνει με ένα δεξί μπακ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και με τον Μεντιλίμπαρ να έχει δοκιμάσει, εκτός του Έσε, για 65 λεπτά τον Καλογερόπουλο σε αυτή τη θέση στον αγώνα Κυπέλλου με τον Αστέρα στην Τρίπολη .

