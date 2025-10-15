Σε 8 ματς φέτος, ο Τσικίνιο έχει ήδη σημειώσει τα μισά γκολ απ' ότι πέρυσι - στην πρώτη του γρεμάτη σεζόν στον Ολυμπιακό - και δείχνει έτοιμος να μας παρουσιάσει την πιο παραγωγική του σεζόν στο Λιμάνι!

Ο Τσικίνιο δεν είναι απλά ένας παίκτης. Είναι ο παίκτης ο οποίος φαίνεται ότι γεννήθηκε για να παίξει μια μέρα στον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ, για να είμαστε πιο ακριβείς.

Είναι αυτός που έρχεται να κουμπώσει όλα τα κομμάτια στο παζλ του Βάσκου τεχνικού. Είναι αυτός που κάνει μέσα στο γήπεδο τόσες δουλειές...

Πρεσάρει στο αντίπαλο μισό, πασάρει, εκτελεί στημένα, σκοράρει...

Ο Πορτογάλος είναι αυτά κι άλλα τόσα που κάνει εξυπηρετώντας το πλάνο του προπονητή του και της ομάδας του.

Με τον Ολυμπιακό, συνολικά, σε 73 ματς μετράει 14 γκολ και 8 ασίστ. Τη φετινή σεζόν, μετά το show στον Βόλο με τη γκολάρα-τακουνάκι στην ασίστ του Στρφέτσα, έχει πάρει... μπρος.

Στον Λεβαδειακό πήρε στις πλάτες του την υπόθεση «νίκη» και κουβάλησε τους συμπαίκτες του σε ακόμα ένα τρίποντο. Στην Τούμπα, δε, ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ με καταπληκτικό τρόπο, αλλά η ομάδα του δεν κατάφερε να συνεχίσε το αήττητο σερί της.

Τέσσερα γκολ και 1 ασίστ για τον Τσικίνιο, ο οποίος είναι στη φόρμα που πρέπει σε μια δύσκολη περίοδο για τους νταμπλούχους Ελλάδας.

Μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος, επόμενος αντίπαλος είναι η ΑΕΛ, η οποία θα έχει στον πάγκο της τον Στέλιο Μαλεζά.

Μετά το πρόγραμμα έχει Βαρκελώνη και Μπαρτσελόνα και στη συνέχεια, ΑΕΚ και Αρης θα είναι τα επόμενα εμπόδια στο Καραϊσκάκης.

Τι έχει κάνει ο Τσικίνιο στα ντέρμπι

Μετά το πρώτο μισό στο Λιμάνι τη σεζόν 2023-2024, ο Τσικίνιο, πέρυσι σε 42 ματς είχε 8 γκολ και 5 ασίστ.

Ηταν αυτός που υπέγραψε το 0-1 στην Opap Arena στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος στις 2/3 του 2025 ενώ στο μεγάλο διπλό στην Τούμπα με 2-3 είχε 2 ασίστ.

Στα Play Offs, σκόραρε στο 4-2 με τον Παναθηναϊκό, είχε ασίστ στο 0-2 επί της Ενωσης και βρήκε δίχτυα και στο 4-2 επί του ΠΑΟΚ στο Φάληρο.

Τώρα, η ομάδα του χρειάζεται να είναι καταλυτικός στα ντέρμπι που έρχονται και να συνεχίσει να γράφει νούμερα, κάνοντας ρεκόρ παραγωγικότητας με την ερυθρόλευκη φανέλα.

Ο Τσικίνιο μέσα από τη γλώσσα του WyScout

Ας δούμε τι έχει καταφέρει να κάνει στο ελληνικό πρωτάθλημα (και μόνο) ο Τσικίνιο τη φετινή σεζόν ως τώρα, σύμφωνα με το WyScout.

Σε 508', έχει 280 ενέργειες εκ των οποίων το 65% αυτών είναι επιτυχημένες. Εχει σκοράρει 4 γκολ, έχει μοιράσει 1 ασίστ, έχει 12 σουτ στο στόχο με το 33.3 να έχει βρει δίχτυα, ενώ μετρά 1.89 xG.

Πασάρει με ποσοστό επιτυχίας 80.8%, οι μακρινές του μπαλιές έχουν επιτυχία κατά 50%, ντριμπλάρει με 57.7% επιτυχία και έχει κερδίσει το 44.8% των μονομαχιών που έχει δώσει. Εχει κερδίσει το 27.3 των εναέριων μονομαχιών του, έχει 9 κοψίματα της μπάλας πεος την περιοχή της ομάδας του και έχει κερδίσει τη μπάλα στο αντίπαλο μισό κατά 76.7%. Και εδώ είναι όλα σας λέγαμε πιο πάνω: Ο Τσικίνιο γεννήθηκε για να παίξει για τον Μεντιλίμπαρ!

Eχει ακουμπήσει τη μπάλα στην αντίπαλη περιοχή 44 φορές, έχει 8 προωθητικά τρεξίματα και έχει κερδίσει 6 φάουλ. Πασάρει στο επιθετικό τρίτο με ποσοστό 77.3%, στην αντίπαλη περιοχή στέλνει τη μπάλα σε συμπαίκτη του με ποσοστό 54.5% και έχει προωθητικές πάσες με ποσοστό 78.9%.