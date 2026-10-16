Οι ατάκες του Σαντιάγο Έσε για τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού.

Ο σκόρερ της μεγάλης νίκης του Ολυμπιακού στη Μασσαλία, ο Σαντιάγο Έσε, μίλησε για τον χαρακτήρα που έδειξε ξανά η ομάδα του.

«Δείξαμε χαρακτήρα στο ντέρμπι στην Ελλάδα και δείξαμε τώρα τον ίδιο δυνατό χαρακτήρα και πήραμε μία σπουδαία νίκη», είπε αρχικά ο Αργεντινός μέσος του Ολυμπιακού και πρόσθεσε:

«Θέλουμε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε, διότι έχουμε απαιτητικό ματς για το πρωτάθλημα και μετά κι ένα στην Ευρώπη. Οφείλουμε να συνεχίσουμε δυνατά, για να πετύχουμε πράγματα με τον Ολυμπιακό».