Έσε: «Δείξαμε και πάλι δυνατό χαρακτήρα»
Ο σκόρερ της μεγάλης νίκης του Ολυμπιακού στη Μασσαλία, ο Σαντιάγο Έσε, μίλησε για τον χαρακτήρα που έδειξε ξανά η ομάδα του.
«Δείξαμε χαρακτήρα στο ντέρμπι στην Ελλάδα και δείξαμε τώρα τον ίδιο δυνατό χαρακτήρα και πήραμε μία σπουδαία νίκη», είπε αρχικά ο Αργεντινός μέσος του Ολυμπιακού και πρόσθεσε:
«Θέλουμε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε, διότι έχουμε απαιτητικό ματς για το πρωτάθλημα και μετά κι ένα στην Ευρώπη. Οφείλουμε να συνεχίσουμε δυνατά, για να πετύχουμε πράγματα με τον Ολυμπιακό».
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