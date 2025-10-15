Ολυμπιακός, Ορτέγα: Οι «τρελοί» οπαδοί, ο Μέσι και ο Έσε
Μετά τον Πιρόλα και τον Έσε, σειρά στις ερωτήσεις χωρίς να πέσει η μπάλα κάτω πήρε ο Φρανσίσκο Ορτέγα που κλήθηκε να απαντήσει για θέματα που αφορούν τον ίδιο, τους συμπαίκτες του αλλά και τον Ολυμπιακό.
Ο Αργεντινός παραδέχθηκε ότι ο συμπατριώτης του, Σαντιάγο Έσε είναι ο αγαπημένος του συμπαίκτης, ο Λαμίν Γιαμάλ είναι ο καλύτερος παίκτης του κόσμου αυτή τη στιγμή, θαυμάζει τον Μέσι ενώ χαρακτήρισε τρελούς τους οπαδούς του Ολυμπιακού.
Αναλυτικά:
- Αγαπημένος συμπαίκτης: Σαντιάγο Έσε
- Ποια πόλη γεννήθηκες: Σάντα Φε, Αργεντινή
- Ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο: Λαμίν Γιαμάλ
- Ποιο είναι το είδωλο σου: Λιονέλ Μέσι
- Το δυνατό ποδοσφαιρικό σου προσόν: Ταχύτητα
- Οι οπαδοί του Ολυμπιακού με μία λέξη: Τρελοί
