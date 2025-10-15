Ο Φρανσίσκο Ορτέγα πήρε θέση στην... ανάκριση με την μπάλα στον αέρα και απάντησε σε μερικές ερωτήσεις σχετικά με τον ίδιο αλλά και τον Ολυμπιακό.

Μετά τον Πιρόλα και τον Έσε, σειρά στις ερωτήσεις χωρίς να πέσει η μπάλα κάτω πήρε ο Φρανσίσκο Ορτέγα που κλήθηκε να απαντήσει για θέματα που αφορούν τον ίδιο, τους συμπαίκτες του αλλά και τον Ολυμπιακό.

Ο Αργεντινός παραδέχθηκε ότι ο συμπατριώτης του, Σαντιάγο Έσε είναι ο αγαπημένος του συμπαίκτης, ο Λαμίν Γιαμάλ είναι ο καλύτερος παίκτης του κόσμου αυτή τη στιγμή, θαυμάζει τον Μέσι ενώ χαρακτήρισε τρελούς τους οπαδούς του Ολυμπιακού.

Αναλυτικά: