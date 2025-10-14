Οι Πελίστρι και Σάντσες ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα στην προπόνηση της Τρίτης στον Παναθηναϊκό, ενώ ο Ντραγκόφσκι επέστρεψε και προπονήθηκε κανονικά.

Με απογευματινή προπόνηση συνέχισε την Τρίτη ο Παναθηναϊκός την προετοιμασία του για το παιχνίδι με τον Άρη στην επανέναρξη της αγωνιστικής δράσης.

Ο Ντραγκόφσκι επέστρεψε στο Κορωπί και προπονήθηκε κανονικά, όπως αναμενόταν. Το ίδιο έγινε και με τον Φικάι, ενώ ατομικό ξεκίνησαν οι Πελίστρι και Σάντσες. Σε θεραπεία υποβλήθηκαν Ντέσερς και Μπόκος.

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και τακτική ενώ ολοκλήρωσαν με τελειώματα.

Με άδεια απουσίασαν οι διεθνείς Μπακασέτας, Σιώπης, Σφιντέρσκι, Τσέριν, Ίνγκασον, Λαφόν και Μπρέγκου.