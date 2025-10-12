Άρης: Καλύφθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ανακοινώθηκε νέα
Ευχάριστα νέα ήρθαν με τον πιο επίσημο τρόπο για το ποδοσφαιρικό τμήμα του Άρη. Το μεσημέρι της Κυριακής (12/10) ο σύλλογος ανακοίνωσε πως καλύφθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 4 εκατ. ευρώ.
Η αύξηση αυτή έγινε από μετόχους της εταιρίας, ενώ παράλληλα ανακοινώθηκε ο προγραμματισμός νέας αύξησης των μετοχών, αυτή τη φορά ύψους 5 εκατ. ευρώ. Όπως αναφέρεται, η νέα αυτή αύξηση αναμένεται να εγκριθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα λάβει χώρα το προσεχές διάστημα.
Η ανακοίνωση:
Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ολοκλήρωσε επιτυχώς την τρέχουσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ με την πλήρη κάλυψη του ποσού από τους μετόχους της εταιρείας.
Παράλληλα προγραμματίζεται νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο διάστημα.
