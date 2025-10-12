Με επίσημη ανακοίνωση οι «κίτρινοι» γνωστοποίησαν τόσο την κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, όσο και τον προγραμματισμό νέας.

Ευχάριστα νέα ήρθαν με τον πιο επίσημο τρόπο για το ποδοσφαιρικό τμήμα του Άρη. Το μεσημέρι της Κυριακής (12/10) ο σύλλογος ανακοίνωσε πως καλύφθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 4 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση αυτή έγινε από μετόχους της εταιρίας, ενώ παράλληλα ανακοινώθηκε ο προγραμματισμός νέας αύξησης των μετοχών, αυτή τη φορά ύψους 5 εκατ. ευρώ. Όπως αναφέρεται, η νέα αυτή αύξηση αναμένεται να εγκριθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα λάβει χώρα το προσεχές διάστημα.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ολοκλήρωσε επιτυχώς την τρέχουσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ με την πλήρη κάλυψη του ποσού από τους μετόχους της εταιρείας.

Παράλληλα προγραμματίζεται νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο διάστημα.