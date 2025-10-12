Ο Χρύσανθος Τσαλτίδης γράφει στο blog του στο gazzetta.gr για τα όσα…έδειξε με τις τοποθετήσεις του ο Μανόλο Χιμένεθ και τις επιστροφές που περιμένει εναγωνίως.

Μπορεί να μην υπήρχε αγωνιστική υποχρέωση χθες στο ποδόσφαιρο, αλλά φρόντισε το μπάσκετ και να μας στεναχωρήσει και να μας προβληματίσει. Δεν θα μπω σε ιδιαίτερες αναλύσεις. Δεν πρόκειται σε καμία των περιπτώσεων να υποδείξω στο Νίκο Ζήση τι πρέπει να ζητήσει να γίνει στην ομάδα στο κομμάτι της ενίσχυσης. Και χθες και στην Καρδίτσα, αλλά και στα δύο νικηφόρα αποτελέσματα στο Eurocup είδε πολλά περισσότερα πράγματα από όσα βλέπουμε όλοι οι υπόλοιποι.

Το θέμα στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι το τι ιεραρχείται αυτή την στιγμή ως σημαντικότερο στον προγραμματισμό της ομάδας, πόσο εύκολη είναι η διαχείριση…κρίσεων μετά από το…πανηγύρι της Τετάρτης και ποια διάθεση υπάρχει για αλλαγές ή προσθήκες στο ρόστερ.

Το πιο δύσκολο όμως για τους ανθρώπους που πλέον ηγούνται διοικητικά και δεν έχουν την εμπειρία να αποκρούσουν τις επιθέσεις που ήδη δέχονται. Η αποδόμηση άρχισε δύο μέρες μετά την αποθέωση του Σιάο, που ήδη ακούει 2 μήνες μετά την έλευσή του όσα θα άκουγε κάποιος που απέτυχε μετά από 2 χρόνια, επιβεβαιώνοντας ότι αυτό που μετράει είναι μόνο το αποτέλεσμα. Α, και η…επικοινωνία. Όχι αυτή του να παρουσιάζεις κάτι ψεύτικο ως αληθινό, αλλά του να επικοινωνείς τι πραγματικά σκοπεύεις να κάνεις και πως θα το κάνεις ώστε να πετύχεις. Στο μπάσκετ κανείς δεν έχει τάξει ούτε εκατομμύρια, ούτε Ευρωλίγκες, ούτε ότι θα χτυπήσει από τον πρώτο χρόνο την δυάδα της Αθήνας ούτε τίποτα ανάλογο. Υποσχέθηκαν ότι θα μηδενιστούν τα χρέη ως τον Γενάρη και ότι θα δημιουργηθεί μία ανταγωνιστική ομάδα που θα πρωταγωνιστεί. Προφανώς την δεύτερη αγωνιστική πρέπει να καταπιούμε την πίκρα των 2 ηττών και την κατάρρευση και στα δύο παιχνίδια στο 4ο δεκάλεπτο και να περιμένουμε την αντίδραση, αλλά και την απαραίτητη ενίσχυση όταν παίζεις σε δύο διοργανώσεις και έχεις να διαχειριστείς 2 παιχνίδια την εβδομάδα.

Νομίζω ότι η νέα τάξη πραγμάτων αξίζει και την υπομονή του κόσμου και φυσικά αξίζει να κριθεί σε βάθος χρόνου και όχι από τα πρώτα παιχνίδια. Και να σημειώσω και το εξής. Να κριθεί με μεγαλύτερη αυστηρότητα γιατί δεν έχει το πρόβλημα που είχαν όλοι οι προκάτοχοι. Δεν υπάρχει έλλειψη χρημάτων, δεν θα υπάρχουν με το καλό χρέη. Όλα αυτά με μία επισήμανση. Να είναι ξεκάθαρο το πλάνο και η επένδυση και σε βάθος χρόνου. Γιατί αν ο πολύς κόσμος ξέρει τις προθέσεις (και το ύψος τους), έχει εικόνα της επένδυσης κάθε χρόνο συν το όραμα (σε θέματα πχ γηπέδου) θα θέσει στο περιθώριο αυτούς που όπως και στο ποδόσφαιρο περιμένουν τις ήττες για να εμφανιστούν. Ή για να είμαι ακριβής. Θα τους αφήσει στο περιθώριο όπου βρίσκονται και παρακαλούν για πολλαπλές αποτυχίες για να έχουν λόγο ύπαρξης.

Η κριτική με μέτρο μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να έχει. Η απαξίωση και ισοπέδωση μπορεί να οδηγήσει μόνο σε καταστροφικά μονοπάτια. Και όταν τα έχεις ήδη διαβεί καλό είναι αυτή την φορά να πάρεις τον δρόμο τον σωστό.

Ξεκάθαρος Χιμένεθ, ξεκάθαρες απαιτήσεις και…νοοτροπία!

Στον ποδοσφαιρικό Άρη η συνέντευξη του Μανόλο Χιμένεθ έστειλε πολλαπλά μηνύματα και επιβεβαίωσε ότι η επιλογή της ομάδας ήταν στοχευμένη σε τέτοιο επίπεδο που ίσως να επιζητούσαν και σε διοικητικό επίπεδο την αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας των ίδιων. Δεν είναι μυστικό ότι σε πολλές περιπτώσεις η διοίκηση έκανε την σωστή επιλογή όταν εκ των συνθηκών αναγκάστηκε να επιλέξει. Η αλλαγή νοοτροπίας που είπε ο Χιμένεθ σε όλα τα επίπεδα πρέπει να επέλθει σε όλα τα επίπεδα. Και εδώ οφείλει να επικρατήσει ο ρεαλισμός, να υπάρχει κριτική για να διορθώνονται τα κακώς κείμενα, αλλά όχι απαξίωση και μηδενισμός. Η αξιολόγηση του υλικού, αλλά και οι αντικειμενικές δυσκολίες πρέπει να επισημαίνονται, αλλά όχι να αποπροσανατολίζουν. Αν η σφυρίχτρα διαμορφώνει το αποτέλεσμα να τονίζεται, αλλά να μην κουκουλώνει την κακή εμφάνιση αν αυτή υπάρχει. Φυσικά και το αντίστροφο γιατί σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις χάνεται το μέτρο και μπερδεύουμε την κριτική με την απαξίωση. Με απλά λόγια αυτό που σημείωσε ο Ισπανός τεχνικός. Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για κανέναν και πρώτα από όλα για τον ίδιο. Έχει δύο διακοπές για να δουλέψει με την μία να βρίσκεται στην μέση. Πλέον μετράει και πολλές επιστροφές που θα του επιτρέψουν να κάνει και ο ίδιος καλύτερες επιλογές. Καντεβέρε, Δώνης, Αλφαρελά, Γένσεν είναι πλέον στην διάθεσή του. Περιμένει ακόμα 3 ΒΑΣΙΚΟΤΑΤΑ ΟΠΛΑ. Πέρεθ, Μεντίλ, Ράτσιτς. Η συμμετοχή των 2 τελευταίων στο ματς με τον Παναθηναϊκό μπορεί να δώσει πολύ μεγαλύτερη δυναμική στην ομάδα. Μία πιθανή απουσία θα την αποδυναμώσει αισθητά, αλλά αυτό πλέον πρέπει να πάψει να αποτελεί δικαιολογία. Οφείλουν όλοι στην ομάδα να το μετατρέψουν σε πάθος, σε μεγαλύτερη προσπάθεια για να καλυφθούν τα όποια κενά. Κοινώς να πάψουν οι δικαιολογίες και να προκύψουν κίνητρα. Και αυτά θα έρθουν μέσα από την αλλαγή νοοτροπίας που προαναφέραμε σε όλα τα επίπεδα.

Θα έρθουν μέσα από την σωστή δουλειά ενδυνάμωσης και βελτίωσης της κατάστασης συγκεκριμένων παικτών που έχουν μείνει…πίσω. Καλός ο χλοοτάπητας που άλλαξε και μπράβο, πολύ καλός ο νέος σύγχρονος πίνακας που θα μπει, πολύ καλές και οι τεράστιες αλλαγές στο Ρύσιο. Όλα αυτά είναι προς την σωστή κατεύθυνση, αλλά πρέπει διαρκώς να ακολουθούνται από την διαφύλαξη όλων εκείνων των συνθηκών που θα δίνουν το δικαίωμα στον Καρυπίδη, στον Ρέγες και στον Χιμενεθ να απαιτήσουν να μην ξαναυπάρξει θέμα…νοοτροπίας στους παίκτες ανάλογο με αυτό που είδαμε στην Τρίπολη. Οι δικαιολογίες έχουν τελειώσει πλέον για όλους και μπροστά του ο Άρης έχει μεγάλα παιχνίδια στόχων αρχής γενομένης με τον Παναθηναϊκό όπου θα μετρήσει μόνο το αποτέλεσμα στον…καινούργιο ηλεκτρονικό πίνακα. Ας φροντίσουν ο Χιμένεθ και οι παίκτες του να είναι αυτό που πρέπει…

