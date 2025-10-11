Ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ Μπράντον Τόμας βρέθηκε στην προπόνηση.

Μία έκπληξη περίμενε τους παίκτες του ΠΑΟΚ στην προπόνηση.

Ο πρώην παίκτης του Δικεφάλου Μπράντον Τόμας, με αφορμή τη διακοπή των πρωταθλημάτων για τις εθνικές ομάδες, βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη και δεν έχασε την ευκαιρία να επισκεφθεί την προηγούμενη ομάδα του.

Ο 30χρονος (4/2/95) Ισπανός φορ αποχώρησε το περασμένο καλοκαίρι από τον ΠΑΟΚ και μετακόμισε στην Κύπρο για τον Απόλλωνα Λεμεσού, με τον οποίο έχει έως τώρα 6 ματς, 1 γκολ και 1 ασίστ.

Στον ΠΑΟΚ έμεινε για τρία χρόνια και κατέγραψε 117 συμμετοχές, 26 γκολ και 7 ασίστ. Το ένα γκολ και η μία από τις ασίστ ήταν στο τελευταίο παιχνίδι με τον Άρη τη σεζόν 2023-24, όπου ο Δικέφαλος κατέκτησε τον τίτλο

Ο Ισπανός φορ, λοιπόν, είδε στην προπόνηση πρώην συμπαίκτες, τα μέλη του τεχνικού τιμ και υπαλλήλους της ΠΑΕ και είχε την ευκαιρία να συζητήσει μαζί τους για διάφορα θέματα.

Δείτε το βίντεο που ανέβασε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με την επίσκεψη του Μπράντον Τόμας





