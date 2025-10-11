Η ανοικτή επιστολή του πολιτικού μηχανικού και μέλους της επιτροπής τεχνοκρατών του ΑΣ ΠΑΟΚ, Νίκου Κωνσταντινίδη, με επισημάνσεις για τη Νέα Τούμπα και το «Παλατάκι».

Ο πολιτικός μηχανικός, Νίκος Κωνσταντινίδης, ο οποίος διετέλεσε μέλος στη διοίκηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ένα από τα τρία μέλη της επιτροπής τεχνοκρατών που συνέταξε το μνημόνιο συνεργασίας ΑΣ-ΠΑΕ, προχώρησε σε μία ανοικτή επιστολή για την επόμενη ημέρα, που αφορά τόσο την κατασκευή της Νέας Τούμπας, όσο και την επέκταση του PAOK Sports Arena στις 15.000 θέσεις και τη δημιουργία ενός «ασπρόμαυρου» PAOK Campus γύρω από το «Παλατάκι».

Όπως ξεκαθαρίζει ο κ. Κωνσταντινίδης «υπάρχει χώρος και για τους δύο, Σαββίδη – Μυστακίδη στον ΠΑΟΚ» γι’ αυτό και προχωράει στις προτάσεις αξιοποίησης και των δύο ιδιόκτητων γηπέδων του «Δικεφάλου».

Το μνημόνιο συνεργασίας ΑΣ-ΠΑΕ για τη Νέα Τούμπα, σύμφωνα με το μέλος της τριμελούς επιτροπής τεχνοκρατών, έχει ήδη παραδοθεί στον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ από τις 22 Σεπτεμβρίου και προβλέπει άμεση έναρξη των εργασιών, ενώ όπως τονίζει «η ΠΑΕ πρέπει να έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο».

Ο κ. Κωνσταντινίδης επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι πέρα από την ηθική διάσταση, υπάρχει και νομική προτεραιότητα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και του Ιβάν Σαββίδη στο έργο της ανακατασκευής, καθώς όπως σημειώνει η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ έχει ήδη επενδύσει εκατομμύρια ευρώ σε μελέτες και υπηρεσίες, γεγονός που έχει οδηγήσει σε σημαντική πρόοδο και ωρίμανση του έργου.

Αναλυτικά το κείμενο της επιστολής του Νίκου Κωνσταντινίδη»:

«Η συζήτηση γύρω από την ανέγερση της νέας Τούμπας αποτελεί εδώ και χρόνια ένα από τα σημαντικότερα θέματα στην αθλητική και κοινωνική πραγματικότητα της Θεσσαλονίκης.

Ως μέλος της Επιτροπής Τεχνοκρατών για την Ν. Τούμπα αλλά και πρώην διοικητικό στέλεχος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, μα κυρίως ως φίλαθλος και φανατικός υποστηρικτής του ανεξάρτητου θεσμού του ΑΣ ήθελα να μοιραστώ τις εξής σκέψεις.

Η παρατεταμένη αναμονή έχει άμεσες και έμμεσες συνέπειες για τον σύλλογο του ΠΑΟΚ, ειδικά όσο οδεύουμε προς τον εορτασμό των Εκατό Χρόνων, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή της Τούμπας. Παράλληλα, η αβεβαιότητα γύρω από το μέλλον του γηπέδου προκαλεί απογοήτευση και ανυπομονησία στους φιλάθλους, οι οποίοι βλέπουν το όνειρό τους να καθυστερεί. Η καθυστέρηση δημιουργεί επίσης ένα κλίμα δυσπιστίας απέναντι στους θεσμούς και τους υπευθύνους, το αγωνιστικό τμήμα δεν μένει ανεπηρέαστο, το χειρότερο είναι ότι καλλιεργείται διχασμός στις τάξεις του ΠΑΟΚ

Ο λαός του ΠΑΟΚ έχει στην κατοχή του τεράστια ακίνητη περιουσία, στην Τούμπα και στην Πυλαία, με δύο ιδιόκτητα γήπεδα από τα οποία πρέπει να εισπράττει μισθώματα. Κατέχει επίσης ένα τεράστιο Franchise (δικαιώματα ονόματος και σήματος) τα οποία πρέπει να παραχωρεί έναντι αμοιβής στις ΑΕ (ΠΑΕ-ΚΑΕ). Κανένας άλλος σύλλογος στην Ελλάδα δεν διαθέτει αντίστοιχα περιουσιακά στοιχεία. Ο διαχειριστής λοιπόν αυτής της περιουσίας είναι ο ΑΣ ΠΑΟΚ, που εκλέγεται από την βάση των φιλάθλων.

Ο θεσμός του Ερασιτέχνη (ΑΣ) αποτελεί θεματοφύλακα για τις επόμενες γενναίες φιλάθλων της ομάδας. Πρέπει όχι μόνο να είναι αλλά και να φαίνεται τίμιος, και έχω την βεβαιότητα ότι η νυν διοίκηση έχει αγνές προθέσεις, για αυτό και άλλωστε στην επιτροπή Τεχνοκρατών που όρισε, και είμαι μέλος, έδωσε μία και μόνη οδηγία, διασφαλίστε την βιωσιμότητα του έργου της Ν. Τούμπας, καθώς η ευθύνη είναι τεράστια για όλους μας.

Το μνημόνιο συντάχθηκε από την επιτροπή τεχνοκρατών που ορίστηκε από το ΔΣ του ΑΣ, με μέλη δύο εξαιρετικούς συναδέλφους, τον Δρ. Κωνσταντίνο Κατάκαλο, τον κ. Κωνσταντίνο Κορνιλάκη, πλέον ενδεδειγμένους, και εμένα. Προβλέπει άμεση Έναρξη Διαδικασιών και Εγγυήσεις σε κάθε φάση των προπαρασκευαστικών ενεργειών, με σαφείς και αυστηρούς όρους. Απαιτεί επίσης την εμφάνιση όλων των κεφαλαίων του προϋπολογισμού πριν την έναρξη των εργασιών και ορίζει ένα αυστηρό πλαίσιο ολοκλήρωσης, όχι μόνο του έργου αλλά και των λοιπών ενεργειών που προηγούνται. Ένα κείμενο το οποίο είναι ακέραιο και μπορεί να αντικρούσει οποιαδήποτε λογικό αντίλογο με επιστημονικούς και τεχνοκρατικούς όρους. Είναι δεδομένο ότι πρέπει να αποτελεί την βάση μιας συμφωνίας για την έναρξη των συζητήσεων με τον δυνητικό επενδυτή.

Ας ξεκινήσουμε από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και τον Ιβάν Σαββίδη, οποιοσδήποτε έχει δουλέψει ως σύμβουλος Μισθωτή σε επαγγελματική σύμβαση, ειδικά όταν γνωρίζει ότι το ακίνητο ενδέχεται να αλλάξει ιδιοκτήτη, επιβάλλει τον όρο ότι θα πρέπει να έχει την δυνατότητα της τελευταίας ισόποσης προσφοράς, προκειμένου, αν μπορεί ο Μισθωτής, να δώσει το ίδιο αντίτιμο χωρίς να ζημιωθεί ο ιδιοκτήτης από την πώληση. Αυτή την ηθική υποχρέωση έχει ο ΑΣ, η ΠΑΕ είναι ο ενοικιαστής του γηπέδου, οπότε είναι πρέπον να έχει, όχι μόνο τον πρώτο λόγο, αλλά και τον τελευταίο, για την ανέγερση της Ν. Τούμπας. Αυτό διαφυλάσσει και τα δικαιώματα της ΠΑΕ ως επενδυτή αλλά και την υποχρέωση του ΑΣ να πετύχει την καλύτερη συμφωνία εξασφαλίζοντας τις επόμενες γενιές φιλάθλων του ΠΑΟΚ. Άλλωστε προκύπτει και νομικό ζήτημα εκτός από ηθικό, καθώς η ΠΑΕ έχει δαπανήσει πόρους και χρήματα υπό την συνθήκη προγενέστερης συμφωνίας κατασκευής του γηπέδου σε μελέτες και υπηρεσίες. Εξ αυτού υπάρχει σχετική ωρίμανση για άμεση έναρξη της διαδικασίας έκδοσης αδειών. Ένα ακόμα νομικό ζήτημα είναι, ότι το γήπεδο χρειάζεται ομάδα, πως θα μπορούσε να εξελιχθεί η επόμενη ημέρα αν έβρισκε μια ΠΑΕ και έναν άλλον ιδιοκτήτη του γηπέδου, με εχθρικές διαθέσεις ο ένας απέναντι στον άλλον, και την ποδοσφαιρική ομάδα ήδη για δύο έτη στο Καυτατζόγλειο. Σαφώς μπορούσε να γίνει νωρίτερα η έναρξη της Ν. Τούμπας, σαφώς υπήρξαν καθυστερήσεις από την ΠΑΕ και επικοινωνιακά λάθη, πρόκειται όμως και για τον ίδιο επενδυτή που έφερε τίτλους και αίγλη στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Η μεριά Σαββίδη δηλώνει έτοιμη να υπογράψει ένα μνημόνιο συνεργασίας που υπάρχει ήδη από 22 Σεπτεμβρίου, και διαμηνύει ότι μπορεί να ξεκινήσει τις διαδικασίες την επόμενη μέρα της υπογραφής.

Προερχόμενος από τον μπασκετικό χώρο, ένα άθλημα το οποίο το υπηρέτησα και θα υπηρετήσω ξανά σε όποια συγκυρία μου ζητηθεί, δε θα μπορούσα να μην είμαι ευτυχισμένος όταν ενημερώθηκα για την πρόθεση αγοράς της ΚΑΕ ΠΑΟΚ από την μεριά Τελη Μυστακίδη. Ο οποίος θέλει να εμπλακεί γενικότερα με τα κοινά του ΠΑΟΚ ώστε να έχει και αυτός επιρροή στην Θεσσαλονίκη. Ολοκληρώθηκε ήδη αυτοψία για τεχνικό έλεγχο του κλειστού στην Πυλαία, και ανακοινώθηκαν εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης. Αναφέρω με τα λόγου γνώσεως ότι θα ξεπεράσουν τα 5Μ ευρώ, καθώς ασχολήθηκα προσωπικά με την εκτίμηση του έργου ως Τεχνικός Σύμβουλος της διοίκησης Μπάνε. Επίσης με την τότε διοίκηση είχαμε καταρτήσει ένα Business Plan (οικονομικό σχεδιασμό) για Developing (οικιστική ανάπτυξη) γύρω από το Παλατάκι με σκοπό την εκμετάλλευση των τεράστιων ποσών που δαπανά ο οργανισμός ΠΑΟΚ σε μισθώματα. Παραθέτοντας μερικά στοιχεία, 48 ακίνητα μισθώνει για αθλητές ο Ερασιτέχνης, 12 περίπου η ΠΑΕ και 8 συνήθως η ΚΑΕ, συνολικά 68 μισθώματα κάποια εκ των οποίων, με πολύ υψηλό αντίτιμο. Το Master Plan (χωρικός σχεδιασμός) γύρω από το Παλατάκι περιείχε τριών ειδών συγκροτήματα, ένα από 8 πολυτελείς βίλες με πισίνες, δεύτερο με 20 διώροφες κατοικίες για τους αθλητές με οικογένεια και μια τρίτη κατασκευή με 40 στούντιο και διαμερίσματα. Ένας φυλασσόμενος οικισμός, ένα Campus PAOK, με κοινόχρηστους χώρους αναψυχής, εμπορική ζώνη και αθλητικές εγκαταστάσεις. Πρόβλεψη για την κατασκευή ενός ξενοδοχείου για τις αποστολές ξένων ομάδων (είναι υποχρέωση ΚΑΕ-ΠΑΕ η κάλυψη των εξόδων διαμονής φιλοξενούμενης ομάδας από πολλές ευρωπαϊκές διοργανώσεις) αλλά και για φιλάθλους που θέλουν να παρακολουθήσουν την ομάδα όμως κατοικούν εκτός Ελλάδας ή εκτός πόλης. Την θερινή περίοδο, ολόκληρο το Campus PAOK θα μπορούσε να λειτουργήσει ως Summer PAOK Camp για την επόμενη γενιά αθλητών και ως μια ακόμα πηγή εσόδων. Ένα έργο ίσως πιο ζωτικής σημασίας από τη Ν. Τούμπα, δίπλα στο Παλατάκι, 5΄απόσταση από το Ν. Προπονητικό στη Θέμη, λιγότερο από 10΄από το γήπεδο της Τούμπας. Επίσης υπάρχουν προμελέτες για την επέκταση στο Παλατάκι με αναφορά σε 15.000 θέσεις, ώστε να μπορούν να φιλοξενηθούν αγώνες Euroleague και μεγάλα events από όλη την Ευρώπη. Ο μελλοντικός ιδιοκτήτης της ΚΑΕ μπορεί να υποστηρίξει χρηματοδοτικά ένα τέτοιο Project, αντί λοιπόν να ήμαστε όλοι κοντά του και να αγκαλιάσουμε κάθε σχεδιασμό του, υπάρχει μέρος φιλάθλων που τον χαρακτηρίζει με αδιανόητα επίθετα. Ίσως και από τη μεριά ομάδας Μυστακίδη έχουν γίνει επικοινωνιακά λάθη, μπορεί όμως κάποιος από αυτούς που στέκονται απέναντι του, να αναλάβει την ευθύνη αν τα μαζέψει να φύγει και αυτός ο επενδυτής. Τότε θα μείνει στο αέρα το όνειρο μας να επιστρέψει το μπάσκετ ξανά στην Θεσσαλονίκη και το Παλατάκι να φιλοξενεί 15.000 κόσμο σε αγώνες Euroleague.

Θα συνεργαζόταν η μεριά Σαββίδη με την μεριά Μυστακίδη για το μέλλον ενός μεγαλύτερου ΠΑΟΚ, θα δεχόταν η ΠΑΕ να μισθώσει τα ακίνητα που ουσιαστικά θα ανήκαν στο αντίπαλο δέος. Θα δεχόταν η πλευρά Μυστακίδη να κάνει πίσω για την Ν. Τούμπα για την ανάπτυξη του Campus PAOK και ένα Νέο Παλατάκι.

Συζητώντας τα παραπάνω με φίλους άκουσα, «Χρειάζονται συνέργειες για να πάμε παρακάτω», τακτική φράση ενός γνωστού κοντά στον οργανισμό της ΠΑΕ, που με βρίσκει απολύτως σύμφωνο. Ένας άλλος φίλος που εκτιμώ πολύ, μέσα από τον ΑΣ μου είπε: «Αν το καταφέρει κάποιος αυτό, θα μείνει στην ιστορία».

Λοιπόν με την ιστορία έχει ραντεβού η παρούσα διοίκηση του Ερασιτέχνη, η οποία οφείλει να μετασχηματιστεί σε μια λειτουργική ομάδα, ή να ορίσει μία εκτελεστικών υπό την αιγίδα του, απαρτιζόμενη από ανιδιοτελείς γνώστες της αγοράς, γνώστες του τεχνικού κλάδου και καλούς διαπραγματευτές. Οι οποίοι θα μπορούν τουλάχιστον, να επιχειρήσουν, να δείξουν στους δύο επενδυτές τους φυσικούς τους χώρους για το καλό του ΠΑΟΚ.

Στην πρώτη τηλεφωνική συζήτηση με τον νέο Προέδρο το ΑΣ, του είχα αναφέρει, «..αν και δεν έχουμε γνωριστεί, σε στηρίζω απόλυτα και είμαι στην διάθεση σου, αφού για μένα είσαι ο υπέρτατος θεσμός του ΠΑΟΚ», όποτε μου ζητήθηκε ήμουν εκεί και θα συνεχίσω να είμαι αν μου ζητηθεί ξανά, με όλες μου τις δυνάμεις δίπλα του, όσο υπάρχουν αγνές προθέσεις. Ίσως είναι η πρώτη φορά που κάνω μια δημόσια τοποθέτηση, χωρίς να μου ζητηθεί, δεν αποσκοπώ σε προσωπικά οφέλη, δεν έχω φιλοδοξίες γύρω από τον οργανισμό, όσοι με γνωρίζουν έστω και λίγο το ξέρουν. Νομίζω όμως πως οδεύουμε σε έναν εμφύλιο, και θέλω να έχω καθαρή την συνείδηση μου ότι προσωπικά έκανα ότι είναι δυνατό για να αποτραπεί.

Ο στόχος είναι ξεκάθαρος. Υπάρχει χώρος και για τους δυο Σαββίδη - Μυστακίδη. Υπάρχει ο διαμεσολαβητής ΑΣ. Υπάρχουν προσωπικότητες που μπορούν συμβάλουν στην αλλαγή του κλίματος. Αν υπάρχουν και αγνές προθέσεις, ας μην χάνουμε άλλο χρόνο, πάμε ενωμένοι στα 100 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΟΚ, γιατί το χρωστάμε στις επόμενες γενιές, άλλωστε ο ΠΑΟΚ ανήκει στον ΛΑΟ του και αν συνεχιστεί η διχόνοια, αυτός πρέπει να ελέγξει τις εξελίξεις».