Αστέρας Τρίπολης: Ο Κόουλμαν είδε την «τριάρα» της Β' ομάδας στη Νίκη Βόλου
Ο Αστέρας Β' AKTOR συνέχισε την τρομερή αήττητη πορεία του, καθώς επικράτησε στην Τρίπολη της διεκδικήτριας της ανόδου, Νίκης Βόλου, με 3-1, κάνοντας μάλιστα ανατροπή, αφού οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τον Λουκίνα.
Ο νέος προπονητής της πρώτης ομάδας των Αρκάδων, Κρις Κόουλμαν, βρέθηκε στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», μαζί με τους συνεργάτες του, όπου παρακολούθησαν από κοντά τη σπουδαία εμφάνιση της ομάδας του Γιώργου Αντωνόπουλου.
Άλλωστε τα δυο τμήματα βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση, καθώς ο σκοπός της Β' ομάδα είναι να «βγάλει» παίκτες για την πρώτη ομάδα, όπως έχει γίνει επί παραδείγματι με τους Κετού και Αλμύρα. Μεταξύ των παικτών που αγωνίστηκαν για την Β' ομάδα ήταν οι Καλλαντζή, Φρόκου και ο σκόρερ Οκό, οι οποίοι λογίζονται ως παίκτες της πρώτης ομάδς.
Από εκεί και πέρα το ματς είδαν από την εξέδρα και οι ποδοσφαιριστές των Κιτρινομπλέ Τόμπι Αλάγκμπε και Κάλβιν Κετού.
