Μία μεγάλη νίκη πέτυχε ο Aστέρας Β' Aktor κόντρα στη Νίκη Βόλου με 3-1 δίνοντας έτσι την ευκαιρία στον Ηρακλή που κέρδισε με 4-1 τον Μακεδονικό να περάσει στην κορυφή.

Ο Αστέρας B' Aktor έκανε πιθανότατα την έκπληξη της αγωνιστικής, αφού κέρδισε με 3-1 την Νίκη Βόλου στην έδρα του, η οποία μέχρι και σήμερα είχε κάνει το 4/4 χωρίς να έχει δεχθεί γκολ. Ο Ηρακλής από την πλευρά του κέρδισε με 4-1 μέσα στην έδρα του Μακεδονικού και πήρε τη νίκη, που τον βοήθησε να ανέβει στην κορυφή για πρώτη φορά φέτος.

Μακεδονικός - Ηρακλής 1-4

Ο Ηρακλής ήταν η ομάδα που είχε το καλύτερο πρόσωπο στο πρώτο μέρος του αγώνα, αλλά χρειάστηκε να φτάσει στο 45ο λεπτό της αναμέτρησης για να πετύχει το γκολ, παρά τις ευκαιρίες που είχε δημιουργήσει νωρίτερα. Τότε ήταν ο Μαχαίρας που πέτυχε το γκολ με σουτ. Ο Μάναλης πίεσε κι έκλεψε την μπάλα, μπήκε στην περιοχή κι έκανε ωραίο γύρισμα με τον συμπαίκτη που τελείωσε τη φάση.

Να σημειωθεί πως στο 36ο λεπτό ο Μακεδνικός έχασε τον Σαραγιώτη με αναγκαστική αλλαγή ελέω τραυματισμού.

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, ο Ηρακλής βρήκε και δεύτερο γκολ. Στο 51' ο Παναγιωτίδης σούταρε από μακριά, ο Γουναρίδης απέκρουσε, αλλά ο Κυνηγόπουλος πήρε το ριμπάουντ και σκόραρε από κοντά.

Και δεν σταμάτησε εκεί, αφού τέσσερα λεπτά μετά, σκόραρε ξανά για να τελειώσει την δουλειά. Σκόρερ ήταν και πάλι ο Μαχαίρας, που γύρισε ωραία και εκτέλεσε μέσα από την περιοχή για το 0-3.

Ο Μακεδονικός έβγαλε αντίδραση και μείωσε το σκορ σε 1-3 στο 72o λεπτό με τον Αμανατίδη, όμως γρήγορα ο «Γηραιός» σκόραρε ξανά και διεύρυνε και πάλι το προβάδισμά του σε τρία τέρματα (1-4) στο 76' με τον Εραμούσπε. Αυτό ήταν και το τελικό σκορ της αναμέτρησης με τον Ηρακλή να ανεβαίνει έτσι στην κορυφή της βαθμολογίας για πρώτη φορά φέτος.

Μακεδονικός (Παπαβασιλείου): Γουναρίδης, Χασάνογλου, Σαραγιώτης (36′ λ.τ Θωμαΐ), Κούφας, Καλαϊτζής, Παναγιωτούδης (65′ Κωτέλης), Καραμπέρης, Νικόλοφ (46′ Καρτάλης), Καντάβ (65′ Αλτιντζής), Αμανατίδης (81′ Γκόλιας), Καπνίδης.

Ηρακλής (Σπανός): Στουρνάρας, Ουές (68′ Κάτσικας), Χάμοντ (76′ Φοφανά), Βιτλής, Μαχαίρας (76′ Ντουρμισάι), Παναγιωτίδης, Κυνηγόπουλος, Μάναλης (60′ Κούστα), Εραμούσπε, Ντόβενταν (60′ Χάινριχ), Γιαννούτσος.

Αστέρας Β' Aktor - Νίκη Βόλου 3-1

Η Νίκη Βόλου ήταν η ομάδα που είχε την μεγαλύτερη ποιότητα στον αγωνιστικό χώρο, ωστόσο ο ASTERAS B' στάθηκε αρκετά καλά στο πρώτο μέρος. Οι πρωτοπόροι προηγήθηκαν με τον... συνήθη ύποπτο Λουκίνα στο 21ο λεπτό, αλλά οι Αρκάδες κατόρθωσαν να ισοφαρίσουν στο 43' ύστερα από λάθος συννενόηση μεταξύ του Γκαντάλιο και του Γκαραβέλη, που είχε ως αποτέλεσμα η μπάλα καταλήξει στα δίχτυα της ομάδας τους.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Νίκη Βόλου μπήκε με σκοπό να διατηρήσει τον έλεγχο του αγώνα και να πάρει και πάλι το προβάδισμα, όμως τα πράγματα κύλησαν πολύ διαφορετικά. Μετά από μία απειλή για την κάθε ομάδα, με το τετ α τετ του Γραμμένου που έβγαλε ο Γκαραβέλης για τους Αρκάδες και το δοκάρι του Λώλη για τους Βολιώτες, ο Αστέρας Β' Aktor ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ, έπειτα από ωραία αντεπίθεση, όταν ο Φρόκου έκανε την σέντρα και ο Όκο σκόραρε με κεφαλιά στο 64ο λεπτό.

Η Νίκη Βόλου πήρε περισσότερα ρίσκα και τιμωρήθηκε ξανά με τον ίδιο τρόπο. Αυτή τη φορά δράστης ήταν ο Γραμμένος, που με ωραία ατομική προσπάθεια και ακόμα καλύτερο τελείωμα σκόραρε για το 3-1 εδραιώνοντας το προβάδισμα της ομάδας του.

Οι Βολιώτες πίεσαν μέχρι το φινάλε, αλλά δεν μπόρεσαν να μειώσουν και να μπουν ξανά στο παιχνίδι με αποτέλεσμα τελικά να ηττηθούν με 3-1 και να αποχαιρετήσουν έτσι την κορυφή, που πήρε ο Ηρακλής.

Αστέρας Τρίπολης Β (Αντωνόπουλος): Χατζηεμμανουήλ, Τερεζίου, Κανελλόπουλος, Λάσκαρης, Γρόζντανιτς, Καλλαντζή (73′ Κάλα), Μπουλούλης, Φερνάντεθ (89′ Φωτόπουλος), Φρόκου, Γραμμένος, Οκό.

Νίκη Βόλου (Γεωργιάδης): Γκαραβέλης, Κιβρακίδης (85′ Αρίας), Γκαντέλιο, Τζανετόπουλος, Σιούτας, Έππας, Σίλβα (73′ Βουτσάς), Πέττας, Λώλης (85′ Α. Τσέλιος), Σαποβάλοφ (66′ Βέλλιος), Λουκίνας.

Αποτελέσματα 5ης αγωνιστικής

Aστέρας Aktor Β' - Νίκη Βόλου 3-1

Καμπανιακός - Νέστος Χρυσούπολης (10/10- 16:00)

Καβάλα - ΠΑΟΚ Β' (11/10-16:00)

ΠΑΣ Γιάννινα - Αναγέννηση Καρδίτσας (11/10-16:00)

Βαθμολογία (5η αγων.)