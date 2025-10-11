ΠΑΟΚ: Ξεκινήσε ατομικό και «τρέχει» για ΑΕΚ ο Τσάλοφ
Ευχάριστα νέα για τον Ραζβάν Λουτσέσκου στην σημερινή προπόνηση του ΠΑΟΚ. Ο Ρουμάνος τεχνικός είδε τον Φέντορ Τσάλοφ να ξεκινάει ατομικό και να έχει πλέον αρκετές πιθανότητες να προλάβει τον αγώνα με την ΑΕΚ την επόμενη Κυριακή (19/10-21:00) στην επανέναρξη του πρωταθλήματος.
Όσον αφορά τους άλλους δύο απόντες, ο Πέλκας συνέχισε το ατομικό ενώ ο Παβλένκα έκανε θεραπεία. Το σημερινό πρόγραμμα με προθέρμανση και μερικές παρτίδες rondo. Ακολούθησαν ασκήσεις κατοχής, παιχνίδια 2 Vs 2 και για φινάλε οικογενειακό διπλό.
Η ομάδα την Κυριακή (12/10) έχει ρεπό και θα επιστρέψει στις προπονήσεις τη Δευτέρα (13/10) στις 18:00.
