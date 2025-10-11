Ξεκινήσε ατομικό και «τρέχει» για ΑΕΚ ο Τσάλοφ

Ο Φέντορ Τσάλοφ έκανε ένα σημαντικό βήμα για την επιστροφή του δείχνοντας πως υπάρχουν βάσιμες ελπίδες να είναι έτοιμος για τον αγώνα με την ΑΕΚ.

Ευχάριστα νέα για τον Ραζβάν Λουτσέσκου στην σημερινή προπόνηση του ΠΑΟΚ. Ο Ρουμάνος τεχνικός είδε τον Φέντορ Τσάλοφ να ξεκινάει ατομικό και να έχει πλέον αρκετές πιθανότητες να προλάβει τον αγώνα με την ΑΕΚ την επόμενη Κυριακή (19/10-21:00) στην επανέναρξη του πρωταθλήματος.

Όσον αφορά τους άλλους δύο απόντες, ο Πέλκας συνέχισε το ατομικό ενώ ο Παβλένκα έκανε θεραπεία. Το σημερινό πρόγραμμα με προθέρμανση και μερικές παρτίδες rondo. Ακολούθησαν ασκήσεις κατοχής, παιχνίδια 2 Vs 2 και για φινάλε οικογενειακό διπλό.

Η ομάδα την Κυριακή (12/10) έχει ρεπό και θα επιστρέψει στις προπονήσεις τη Δευτέρα (13/10) στις 18:00.