Η ΑΕΚ επανήλθε στις προπονήσεις και όταν από την ερχόμενη εβδομάδα ενταχθούν και οι διεθνείς, η Ένωση θα μπει ακολούθως σε διαδικασία ουσιαστικής προετοιμασίας για τρία πολύ σημαντικά ματς σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Συνολικά δέκα διεθνείς απουσιάζουν αυτήν την περίοδο από την ΑΕΚ για τους αγώνες των Εθνικών τους ομάδων, με τους κιτρινόμαυρους να επιστρέφουν σήμερα στις προπονήσεις μετά το ρεπό κάποιων ημερών που είχε δώσει ο Μάρκο Νίκολιτς.

Ο Σέρβος τεχνικός θα περιμένει τους διεθνείς από την επόμενη εβδομάδα, κατά την οποία σταδιακά θα ενταχθούν και αυτοί στις προπονήσεις, με τελευταίο να αναμένει τον Πινέδα, ο οποίος αγωνίζεται ξημερώματα Τετάρτης με την Εθνική ομάδα του Μεξικού.

Το πλέον σημαντικό για τον Νίκολιτς είναι να επανέλθουν όλοι υγιείς καθώς μετά τη διακοπή έρχονται για την ΑΕΚ μεγάλα τεστ σε Ελλάδα και Ευρώπη, τη στιγμή μάλιστα που οι μέρες ουσιαστικής προετοιμασίας λόγω και της απουσίας των δέκα διεθνών δεν θα είναι πολλές. Με τον Σέρβο τεχνικό να περιμένει να δει πως θα εξελιχθεί η αποθεραπεία του Μουκουντί, ο οποίος έχει υποστεί έναν μυϊκό τραυματισμό και για την ώρα είναι αμφίβολος.

Εβδομάδα... φωτιά για την ΑΕΚ με ΠΑΟΚ, Αμπερντίν και Ολυμπιακό

Με την επανέναρξη η ΑΕΚ θα έχει τα δύο πρώτα μεγάλα ματς στο πρωτάθλημα κόντρα στον ΠΑΟΚ στην OPAP Arena (19/10) και ακολούθως απέναντι στον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» (26/10). Η Ένωση είναι πρώτη μετά από έξι παιχνίδια και αυτές οι δύο αναμετρήσεις θα είναι τα πρώτα σπουδαία τεστ για τους κιτρινόμαυρους εντός των συνόρων.

Ενδιάμεσα μάλιστα υπάρχει και το πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό παιχνίδι για τη League Phase του Conference League με την Αμπερντίν στη Νέα Φιλαδέλφεια (23/10). Ένας ματς έτσι κι αλλιώς must-win, το οποίο απέκτησε ακόμα μεγαλύτερο «πρέπει» μετά την ήττα στην πρεμιέρα με την Τσέλιε καθώς η ΑΕΚ επιβάλλεται να πάρει νίκες και στα τρία ευρωπαϊκά παιχνίδια στην έδρα της.

Η βελτίωση που περιμένει να δει ο Νίκολιτς από τους παίκτες του

Ο Νίκολιτς θέλει να δει τους παίκτες του να μην επαναλαμβάνουν λάθη που συνέβησαν στο αμυντικό και δημιουργικό κομμάτι στα δύο τελευταία ματς πριν τη διακοπή με Τσέλιε και Κηφισιά και παράλληλα να προκύψει και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε σχέση με αυτήν που έχει εμφανίσει η ομάδα του από το ξεκίνημα της σεζόν.

Η επτάδα αγώνων που έρχεται για την ΑΕΚ με την επανέναρξη μπορεί να μην περιλαμβάνει τόσες εκτός έδρας αναμετρήσεις σε σχέση με την προηγούμενη επτάδα αγώνων ως αυτή τη διακοπή που διανύουμε, όμως έχει κι άλλα σημαντικά παιχνίδια πέρα από την παραπάνω τριάδα αγώνων που είπαμε.

Έπειτα από αυτήν θα έρθουν δύο φαινομενικά βατές αναμετρήσεις με Ηλιούπολη (29/10) εκτός για το Κύπελλο και Παναιτωλικό εντός για το πρωτάθλημα (2/11), αλλά στη συνέχεια θα ακολουθήσει ένα δεύτερο ευρωπαϊκό «πρέπει» για νίκη με τη Σάμροκ Ρόβερς στη Νέα Φιλαδέλφεια (6/11), ενώ το πρόγραμμα πριν τη διακοπή του Νοεμβρίου θα κλείσει με ένα εκτός έδρας με τον ΟΦΗ στην Κρήτη (9/11).