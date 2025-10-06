Ποια είναι η δεκάδα των διεθνών της ΑΕΚ που θα απουσιάζει από τα Σπάτα το επόμενο διάστημα, μέχρι πότε έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις και η επιστροφή του Ορμπελίν Πινέδα από το Μεξικό που θα αναμένεται λίγες μέρες πριν το ματς με τον ΠΑΟΚ.

Όπως πάντα τέτοιες μέρες σε διακοπή για τους αγώνες των Εθνικών ομάδων τα Σπάτα... αδειάζουν. Έτσι και τώρα από το προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ το επόμενο διάστημα θα λείπουν δέκα διεθνείς παίκτες, με τον Μάρκο Νίκολιτς να είναι αναγκασμένος να δουλέψει στις προπονήσεις που θα γίνουν με ένα μικρότερο γκρουπ παικτών.

Είναι η περίοδος που δεν αρέσει σε κανέναν προπονητή καθώς επί της ουσίας δεν μπορεί να γίνει σωστή δουλειά με το σύνολο των παικτών προκειμένου να βελτιωθούν πράγματα. Και ειδικά στην περίπτωση της ΑΕΚ υπάρχουν πολλά προς βελτίωση, τόσο στο κομμάτι της αναποτελεσματικότητας, όσο και στην ανασταλτική λειτουργία τελευταία, όπως φάνηκε στα ματς με Τσέλιε και Κηφισιά.

Οι δέκα διεθνείς της ΑΕΚ που έχουν κληθεί στις Εθνικές ομάδες των χωρών τους είναι οι Ρότα, Μάνταλος (Ελλάδα), Καλοσκάμης (Κ21 Ελλάδα), Στρακόσα (Αλβανία), Μαρίν (Ρουμανία), Ελίασον (Σουηδία), Κοϊτά (Μαυριτανία), Γιόβιτς (Σερβία), Πινέδα (Μεξικό) και Πιερό (Αϊτή).

Οι Ρότα και Μάνταλος ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις τους με την Ελλάδα στις 12 Οκτωβρίου, όπως και ο Μαρίν με τη Ρουμανία. Ο Ελίασον με τη Σουηδία θα έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του μια μέρα αργότερα στις 13 Οκτωβρίου, ενώ ο Καλοσκάμης με την Εθνική Ελπίδων στις 14 Οκτωβρίου. Την ίδια μέρα δίνει το τελευταίο ματς και ο Στρακόσα με την Αλβανία, όπως και ο Κοϊτά με τη Μαυριτανία, αλλά και ο Γιόβιτς με τη Σερβία.

Όσον αφορά αυτούς που έχουν τα μακρινά υπερατλαντικά ταξίδια, ο Πιερό αγωνίζεται τα ξημερώματα της Τρίτης (14/10) με την Αϊτή πριν πάρει τον δρόμο της επιστροφής, ενώ ο Πινέδα τα ξημερώματα της Τετάρτης (15/10) με το Μεξικό. Αυτό σημαίνει πως για ακόμα μια φορά η ΑΕΚ θα αναμένει την άφιξη του Πινέδα μερικές μόλις μέρες πριν την επανέναρξη της αγωνιστικής δράσης καθώς λογικά θα είναι σε θέση να ενταχθεί ξανά στις προπονήσεις την Παρασκευή (17/10), δηλαδή μόλις 48 ώρες πριν το μεγάλο ματς που θα ακολουθεί με τον ΠΑΟΚ.