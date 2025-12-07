Τη Δευτέρα θα υποβληθεί σε εξετάσεις ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, με την ανησυχία στην ΑΕΚ να είναι μεγάλη καθώς ο Σέρβος έχει υποστεί ένα γερό χτύπημα στην ποδοκνημική.

Η ΑΕΚ επικράτησε εύκολα με 4-1 του Ατρόμητου στην OPAP Arena και συνέχισε το νικηφόρο της σερί, ωστόσο έχασε τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, ο οποίος στο 61' αποχώρησε υποβασταζόμενος και στη συνέχεια μπήκε και στο φορείο με τραυματισμό στο δεξί του πόδι.

Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ πόναγε πολύ και από την πρώτη στιγμή φάνηκε πως ο τραυματισμός του δεν ήταν κάτι επιπόλαιο. Μετά το παιχνίδι ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου τόνισε πως περιμένει τα νεότερα για την κατάσταση του «Γκάτσι» που αναμένονται από Δευτέρα.

Ο Γκατσίνοβιτς θα υποβληθεί σε εξετάσεις καθώς έχει υποστεί ένα δυνατό χτύπημα στην ποδοκνημική. Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι έχει υποστεί ένα γερό διάστρεμμα, ωστόσο το ακριβές πρόβλημα που αντιμετωπίζει θα γίνει γνωστό μετά τη μαγνητική που θα κάνει.

Δεδομένα πάντως η αγωνία στο κιτρινόμαυρο στρατόπεδο είναι μεγάλη, με τον Γκατσίνοβιτς να χάνει σίγουρα το ματς με τη Σάμσουνσπορ στην Τουρκία και να αναμένεται το διάστημα της απουσίας του.

Εκτός αυτή τη στιγμή για την ΑΕΚ είναι και οι Ζίνι και Κουτέσα που είναι να επιστρέψουν μέσα στις επόμενες μέρες, ενώ διαθέσιμοι δεν είναι και οι Πιερό και Οντουμπάτζο.