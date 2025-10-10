Τσακίρης στους Galacticos: «Πάνω από 2,5 εκατ. ευρώ για Τέττεη» - Νικολακόπουλος: «Ομάδα από Ελλάδα μπορεί να έχει δώσει αυτό το ποσό»
Το όνομα του Ανδρέα Τεττέη βρέθηκε και πάλι στο προσκήνιο στη συζήτηση των Galacticos για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, με τον Γιώργο Τσακίρη να υποστηρίζει ότι η Κηφισιά ζητά πλέον πάνω από 2,5 εκατ. ευρώ για να παραχωρήσει τον 24χρονο στράικερ και ότι τα 1,6 εκατ. ευρώ που ήταν οι αρχικές απαιτήσεις, δεν υφίστανται πια.
Από τη δική του πλευρά, ο Κώστας Νικολακόπουλος συνεχίζοντας την πληροφόρηση περί Τεττέη, αποκάλυψε ότι είναι πιθανό να υπάρχει ήδη ομάδα από την Ελλάδα που έχει τη διάθεση να προσφέρει αυτά τα χρήματα για να κάνει δικό της τον επιθετικό της ομάδας των Βορείων Προαστίων.
Σε ερώτηση σχετικά με το αν ο σύλλογος αυτός είναι από το εξωτερικό, ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού υποστήριξε ότι η εν λόγω ομάδα είναι από την Ελλάδα, αποκλείοντας το ενδεχόμενο του να κοστίζει 1,6 εκατ ευρώ ο παίκτης, πράγμα το οποίο είχε αρχικά ακουστεί και οι απαιτήσεις φτάνουν και ξεπερνούν τα 2,5 εκατ. ευρώ.
