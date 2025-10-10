Ο Λορέντσο Πιρόλα κλήθηκε να απαντήσει σε μερικές ερωτήσεις κρατώντας την μπάλα στον... αέρα και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον Τζουλιάν Μπιανκόν, τον Λαμίν Γιαμάλ και τους οπαδούς του Ολυμπιακού.

Ένας από τους παίκτες που κάνουν σταθερά καλές εμφανίσεις στον Ολυμπιακό είναι ο Λορέντσο Πιρόλα με τον Ιταλό στόπερ να έχει κερδίσει με το... σπαθί του μία θέση στα βασικά πλάνα του Μεντιλίμπαρ.

Ο ίδιος κλήθηκε να απαντήσει σε μερικές ερωτήσεις, κρατώντας την μπάλα στον... αέρα. Συγκεκριμένα ανέφερε τον αγαπημένο του συμπαίκτη, το καλύτερο ποδοσφαιρικό προσόν αλλά και το ποιος είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο.

Οι απαντήσεις του ήταν οι εξής:

Αγαπημένος συμπαίκτης: Μπιανκόν

Πόλη που γεννήθηκε: Κάζα Νουόβα, κοντά στο Μιλάνο

Ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμος: Λαμίν Γιαμάλ

Δυνατότερο ποδοσφαιρικό προσόν: Κεφαλιές

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού με μία λέξη: Καταπληκτικοί