Ήρθε σχεδόν... αθόρυβα το καλοκαίρι του 2024, κλήθηκε να αντιμετωπίσει την παρουσία του Νταβίντ Κάρμο στο ρόστερ ως αριστεροπόδαρος στόπερ και μετά την αποχώρησή του, απέδειξε ότι μπορεί να σταθεί στις βασικές επιλογές. Το Gazzetta στέκεται στην εμφάνιση του Λορέντσο Πιρόλα κόντρα στην Άρσεναλ αλλά και στην ατομική εξέλιξη που έχει ο ποδοσφαιριστής.

Η ήττα από την Άρσεναλ δεν ήταν αυτό που θα ήθελε ο Ολυμπιακός ως αποτέλεσμα για την δεύτερη αγωνιστική του Champions League δεδομένου ότι είχε προηγηθεί η ισοπαλία στο Φάληρο κόντρα στην Πάφο (0-0). Ωστόσο, η εμφάνιση και ο τρόπος που οι «ερυθρόλευκοι» κόντραραν ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του Champions League αφήνει πολλά «+» στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ανάμεσα σε αυτά, ίσως το πιο... φωτεινό, είναι αυτό του Λορέντσο Πιρόλα. Ο 23χρονος στόπερ είχε να αντιμετωπίσει έναν από τους καλύτερους επιθετικούς της Ευρώπης, τον Βίκτορ Γιόκερες και στις περισσότερες φάσεις κατάφερε να βγει νικητής, κάνοντας ένα γεμάτο ματς από πλευρά αμυντικής προσήλωσης.

Εκτός αυτού, ο Ιταλός αμυντικός ήταν ο... ήρωας σε τουλάχιστον δύο φάσεις για τον Ολυμπιακό, όταν και δεν επέτρεψε στους επιθετικούς της Άρσεναλ να βρουν το δεύτερο γκολ, κρατώντας ζωντανή την ομάδα του για την ισοφάριση. Βέβαια, η εμφάνιση του Πιρόλα στο Λονδίνο δεν ήταν μία... λάμψη αλλά το αποτέλεσμα της δουλειάς που έχει κάνει εδώ και περίπου 1,5 χρόνο.

Το καλοκαίρι του 2024 ήρθε από τη Σαλερνιτάνα ως επένδυση για το μέλλον και σε αυτό το διάστημα, υπό τις οδηγίες του Μεντιλίμπαρ αλλά και τη συνύπαρξη με τον Κάρμο και τον Ρέτσο, έχει πάρει τη φανέλα βασικού... σπίτι του και δείχνει κάθε φόρα ολοένα και πιο σταθερός.

Το Gazzetta κάνει μία αναδρομή από την έλευση του ταλαντούχου στόπερ στην Ελλάδα μέχρι το ρεσιτάλ στο Λονδίνο κόντρα στην Άρσεναλ.

Το ταλέντο του δεν άργησε να φανεί...

Η είδηση για την απόκτηση του Λορέντσο Πιρόλα το καλοκαίρι του 2024 δεν σήκωσε πολύ... θόρυβο. Τουλάχιστον στην Ελλάδα γιατί στην Ιταλία, τα δημοσιεύματα έδιναν και έπαιρναν με το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός κατάφερε να κλείσει τον αρχηγό της Κ21 της χώρας με ένα ποσό κοντά στα 3 εκατ. ευρώ.

Είναι από τις στιγμές που οι «ερυθρόλευκοι» κινούνται αστραπιαία και παίρνουν ποδοσφαιριστές σε χαμηλό κόστος και με υψηλό potential όπως στην περίπτωση του ταλαντούχου στόπερ. Ο υποβιβασμός της Σαλερνιτάνα ήταν το... κλειδί για να μπει δυναμικά ο Ολυμπιακός και να κάνει δικό του τον Πιρόλα.

Ο 22χρονος αμυντικός ήρθε σε μία σεζόν όπου στο ρόστερ υπήρχε το δίδυμο που το οποίο ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Conference League λίγους μήνες πριν (Ρέτσος-Κάρμο), ο αναγεννημένος Μπιανκόν και το προϊόν της ακαδημίας, Αντρέας Ντόι. Ελάχιστος χώρος αλλά η ταμπέλα «αριστεροπόδαρος στόπερ» λειτούργησε υπέρ του καθώς είχε μπροστά του τον Νταβίντ Κάρμο.

Δεν ήταν εύκολος ο ανταγωνισμός αλλά ο Πιρόλα έκανε αυτό που ήξερε πάντα. Να δουλέψει. Να εκμεταλλευτεί την εμπειρία και την ποιότητα των υπολοίπων κεντρικών αμυντικών και (κυρίως) του Ανγκολέζου στόπερ που κούμπωνε τέλεια στο πλάνο του Μεντιλίμπαρ αλλά το γεγονός ότι ήταν δανεικός από τη Νότιγχαμ μέχρι το επόμενο καλοκαίρι, έδωσε ακόμα ένα... τυράκι στον Ιταλό.

Ο δίκαιος Μεντιλίμπαρ και το... καυτό καλοκαίρι!

Μέχρι να ολοκληρωθεί η περσινή σεζόν, ο Μεντιλίμπαρ είχε «βιδώσει» τον Πιρόλα στο κέντρο της άμυνας δίπλα στον Ρέτσο. Η κάθοδος του Κάρμο είχε λειτουργήσει σε παράλληλους δρόμους με την άνοδο του Ιταλού και ο Ισπανός τεχνικός δεν είχε λόγο να μην δώσει την ευκαιρία στον ταλαντούχο αμυντικό να δείξει την αξία του πάνω στο χορτάρι.

Κάπως έτσι, με 33 συμμετοχές στο ενεργητικό του και βασικός σε όλα τα παιχνίδια στα play off της Stoiximan Superleague, ο αρχηγός της Κ21 των «ατζούρι» γίνεται ένας από τους πρωταγωνιστές στην κατάκτηση του νταμπλ για τον Ολυμπιακό και κάνει τον Μεντιλίμπαρ να... τρίβει τα χέρια του ενόψει της νέας σεζόν.

Βέβαια, το καλοκαίρι δεν ήταν απλό για τον 23χρονος στόπερ καθώς βρέθηκε μπροστά σε αρκετό πρέσινγκ από ομάδες της χώρας του για να επαναπατριστεί, με τον ίδιο και τον Ολυμπιακό να μπλοκάρουν κάθε τέτοια προσπάθεια. Αυτό, άλλωστε, το είχε παραδεχθεί και ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι πολύ καλός. Εξαιρετικός. Όλες οι οι μεγάλες ομάδες τον παρακολουθούν. Ακόμα και οι ιταλικές».

Δεν ήταν μόνο η πρώτη του σεζόν μακριά από την Ιταλία αλλά και η ηγετική παρουσία του στο EURO U21 με την Ιταλία όπου ήταν βασικός στα τρία από τα τέσσερα παιχνίδια, αρχηγός και έφτασε με τη χώρα του μέχρι τα προημιτελικά (αποκλείστηκε στην παράταση από τη Γερμανία).

Η ματσάρα κόντρα στην Άρσεναλ ήταν απλώς ένα... checkpoint της εξέλιξης του!

Φέτος, είναι από τις λίγες, σταθερές μονάδες του Μεντιλίμπαρ στο βασικό σχήμα. Έχει χάσει μόνο το εντός έδρας με τον Πανσερραϊκό (5-0) και το ματς Κυπέλλου με τον Αστέρα AKTOR (2-1) ενώ στα υπόλοιπα (4 πρωταθλήματος και 2 Champions League) ήταν βασικός στα πλάνα του Ισπανού τεχνικού.

Φυσικά, δεν γίνεται να μην σταθούμε στο ματς κόντρα στην Άρσεναλ στο Λονδίνο καθώς είναι το πιο δύσκολο τεστ για το σύνολο των Πειραιωτών μέχρι στιγμής από άποψη αντιπάλου. Σε ένα παιχνίδι όπου ο Πιρόλα πήρε υψηλό βαθμό στην απόδοση του και απλώς επαλήθευσε τους «ψιθύρους» στο Ρέντη που μιλούν για την σταθερά ανοδική πορεία του στο ερυθρόλευκο στρατόπεδο.

Σίγουρα, δεν γινόταν να τα κάνει όλα... τέλεια απέναντι σε έναν από τους καλύτερους επιθετικούς της Ευρώπης (Γιόκερες) και κόντρα σε φαβορί για την κατάκτηση του Champions League, όπως στις περισσότερες φάσεις, στάθηκε εξαιρετικά και είχε σταθερά καλή απόδοση σε όλο το ματς.

Μάλιστα, ήταν από τα πρόσωπα που ξεχώρισαν οι Άγγλοι δημοσιογράφοι, κυρίως για τα χαρακτηριστικά του στο ψηλό παιχνίδι, στις εξαιρετικές τοποθετήσεις του αλλά και στην ελάχιστη προσφορά του στράικερ των Λονδρέζων στο δεύτερο ημίχρονο.

Όμως, το κυριότερο σημείο για τον Ιταλό στόπερ είναι οι τρεις άμυνες που κάνει σώζει τον Ολυμπιακό από σίγουρο γκολ. Και στις δύο περιπτώσεις, η Άρσεναλ θα έκανε το 2-0 και θα... έσβηνε τις ελπίδες των Πειραιωτών για ισοφάριση.

Η πρώτη είναι στο 12ο λεπτό, όταν ο Γιόκερες πήρε την πάρει την μπάλα στα όρια της περιοχής και ο Πιρόλα και καίριο τάκλιν δεν τον άφησε να υποδεχθεί την μπάλα, απομακρύνοντας τον κίνδυνο (εδώ το σκορ είναι 0-0).

Στο 31', ο Έντεγκααρντ κάνει μία μαγική πάσα πίσω από το κέντρο και στέλνει την μπάλα στην πλάτη του Ρέτσου όπου έχει φύγει ο Γιόκερες. Ο έμπειρος στράικερ παίρνει την μπάλα, πατάει περιοχή, έχει «οπλίσει» για να σουτάρει από κοντά στον Τζολάκη και ο Πιρόλα με ένα απίστευτο τάκλιν τον σταματά και με την κόντρα η μπάλα καταλήγει ψηλά άουτ. (το σκορ είναι 1-0 εδώ).

Τελευταία σημαντική στιγμή είναι στο 64' όταν ο Ολυμπιακός έχει πάρει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο για να ισοφαρίσει. Ο Ράις σπάει το πρέσινγκ της ομάδας, ο Έντεγκααρντ αποφεύγει τον Έσε και φεύγει στην κόντρα. Ο Πιρόλα έχει ήδη κλείσει τον διάδρομο προς το σουτ (το αγαπημένο για τον Νορβηγό μεσοεπιθετικό) και η μπάλα καταλήγει δεξιά στον Τροσάρ, ο οποίος με μία προσποίηση αποφεύγει τον Ρέτσο και ρίχνει τον Τζολάκη έχοντας όλη την εστία για να πλασάρει όμως εκεί εμφανίζεται ο Πιρόλα που κάνει το μπλοκ και δεν επιτρέπει το γκολ.

Δεν είναι ο «νέος» Κάρμο αλλά ο Λορέντσο Πιρόλα!

Αναμφίβολα, ο Πιρόλα δεν είναι Κάρμο ως προς τα χαρακτηριστικά. Ο Ανγκολέζος στόπερ ήταν αυτό που ήθελε ο Μεντιλίμπαρ όσον αφορά τη μεγάλη μπαλιά προς τον επιθετικό και την αντίπαλη άμυνα, κάτι το οποίο δεν έχει ο Πιρόλα, όμως αυτό δεν αναιρεί τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του.

Ο Ιταλός στόπερ δεν έγινε ένας νέος Κάρμο αλλά μία επένδυση που «βγήκε» στον Ολυμπιακό. Ένας ποδοσφαιριστής που είναι focus στο παιχνίδι του, έχει υψηλές φιλοδοξίες και όσον αφορά τα χαρακτηριστικά, έχει γίνει σχεδόν ανίκητος στο ψηλό παιχνίδι, έχει εξαιρετικές τοποθετήσεις στον αγωνιστικό χώρο και βρίσκεται στο κατάλληλο σημείο για να καλύψει είτε τον Ρέτσο, είτε τον Ορτέγα.

Τα τάκλιν του είναι μετρημένα αλλά είναι σχεδόν 100% τέλεια. Για αυτό μετράει μόλις μία κίτρινη κάρτα έως τώρα. Δεν διακινδυνεύει, παίζει ψύχραιμα, με αυτοπεποίθηση και υπηρετεί το πλάνο του Μεντιλίμπαρ με τον καλύτερο τρόπο. Και το παράσημο του;

Ότι ο Ολυμπιακός προτίμησε να αποκτήσει έναν παίκτη-επένδυση (Μάνσα) στη θέση του παρά έναν πιο έμπειρο για βασικό μέλος στο κέντρο της άμυνας. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο Λορέντσο Πιρόλα έχει καταφέρει να γίνει αναντικατάστατο κομμάτι των πλάνων του Ισπανού τεχνικού.