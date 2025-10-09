Ο Νώντας Παντελάκης θα βάλει την άλλη Πέμπτη ειδικό νάρθηκα και θα αρχίσει προπονήσεις με στόχο να προλάβει να αγωνιστεί στο ματς της ΑΕΛ Novibet για την 8η αγωνιστική με τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες. Αγώνα δρόμου θα κάνει και ο Φεριγκρά με λιγότερες πιθανότητες να τα καταφέρει.

Με το πρωτάθλημα να έχει διακοπεί λόγω των αγώνων των Εθνικών ομάδων, στην ΑΕΛ Novibet συνεχίζουν κανονικά τις προπονήσεις με τον Στέλιο Μαλεζά να ρίχνει το βάρος και στην ψυχολογία εκτός από το να περάσει τις δικές το ποδοσφαιρικές ιδέες. Το ευχάριστο είναι πως υπάρχει έστω και λίγος χρόνος χωρίς αγώνες για να το πετύχει, ενώ το δικό του ενδιαφέρον έχει και το ιατρικό δελτίο.

Σε αυτό το όνομα που υπάρχει στο προσκήνιο είναι του Νώντα Παντελάκη. Ο αρχηγός της ομάδας υποβλήθηκε σε επέμβαση στο δεξί χέρι όπου και είχε υποστεί τριπλό κάταγμα. Αν όλα πάνε καλά την επόμενη Πέμπτη ο Παντελάκης θα βάλει ειδικό νάρθηκα και θα ξεκινήσει προπονήσεις με στόχο να προλάβει να είναι έτοιμος στο παιχνίδι της 8ης αγωνιστικής κόντρα στον Πανσερραϊκό στις Σέρρες.

Όσον αφορά την περίπτωση του Έρικ Φεριγκρά, ο 26χρονος στόπερ από το Εκουαδόρ που τραυματίστηκε (ρήξη έξω πλαγίου συνδέσμου) στις 19 Αυγούστου και συγκεκριμένα στο ματς με την Καλαμάτα στο Κύπελλο, δεν έχει αγωνιστεί ως τώρα και αρχίζει σιγά σιγά να μπαίνει στις προπονήσεις. Και γι' αυτόν θα γίνει αγώνας για να προλάβει το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό, αλλά έχει λιγότερες πιθανότητες από τον Παντελάκη καθώς του λείπουν και παιχνίδια και ελοχεύει ο κίνδυνος υποτροπής.