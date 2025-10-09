Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού Χόρντουρ Μάγκνουσον προχώρησε σε δύο συγκινητικές αναρτήσεις για τον αδικοχαμένο Τζορτζ Μπάλντοκ.

Ο Χόρντουρ Μάγκνουσον τίμησε τη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ με δύο αναρτήσεις.

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και νυν του Λεβαδειακού, είχε αναπτύξει πολύ καλές σχέσεις με τον Μπάλντοκ και μάλιστα το βράδυ της τραγωδίας, ο Ισλανδός στόπερ ήταν μεταξύ των παικτών που βρέθηκαν έξω από το σπίτι του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή.

Ο Μάγκνουσον στα social media προχώρησε σε δύο συγκινητικές αναρτήσεις. Στη μία έχει φωτογραφία που φοράει το «32», τον αριθμό που είχε στο τριφύλλι ο Μπάλντοκ και τη συνόδευσε με το μήνυμα: «Περήφανος που φόρεσα τον αριθμό σου, για πάντα στην καρδιά μου».

Στη δεύτερη φωτογραφία είναι ο Μάγκνουσον με τον Μπάλντοκ και ο Ισλανδός έγραψε: «Πέρασε ένας χρόνος από τότε που μας άφησες, αλλά ούτε μία μέρα που να μην σε σκέφτομαι. Ήσουν αγαπητός, λείπεις και δεν θα ξεχαστείς ποτέ αγαπημένε μου αδερφέ».

Δείτε τις αναρτήσεις του Μάγκνουσον



